Miasto z Piernika wraca do Warszawy. Makieta z 1,4 tony ciasta już od 18 listopada

Stolica doczekała się niezwykle apetycznej miniatury, wykonanej w całości z cukru oraz piernika. Twórcy odwzorowali fragment Dworca Centralnego, Pałac Kultury oraz stołeczne wieżowce, które dzięki czekoladzie i lukrowi zyskały zupełnie nowy, bajkowy charakter. Pomiędzy małymi piernikowymi domkami i cukrowymi postaciami kursują pociągi zrobione z czekolady, a w całym pomieszczeniu unosi się intensywny aromat cynamonu i przypraw korzennych. Całą konstrukcję rozświetlają lampki, a obfita warstwa słodkiego lukru przypomina zimową scenerię.

Rozmiary tej jadalnej ekspozycji robią ogromne wrażenie. Do wzniesienia słodkiej metropolii wykorzystano aż 1,4 tony piernika, 44 kg czekolady, 15 kg miodu oraz 2 kg przypraw korzennych. Efekt zimowej pokrywy śnieżnej uzyskano dzięki lśniącemu lukrowi, którego przygotowanie wymagało zużycia 18 kg cukru pudru, 290 jajek i 82 cytryn. Całość uzupełniają ogromne ilości czekoladowych wiórków oraz cukrowych posypek, które dodają miniaturowym uliczkom wyjątkowego uroku.

Tę nietypową świąteczną ekspozycję można oglądać w terminie od 18.11.2026 do 28.02.2027. Warszawskie Kolejkowo przyjmuje gości każdego dnia tygodnia, wliczając w to dni świąteczne. Wizyta na wystawie pozwala przenieść się do przestrzeni pełnej słodkich zapachów, gdzie lukier i aromatyczne ciasto tworzą niepowtarzalne widoki. To rzadka okazja, aby na żywo podziwiać tak nietypowe przedsięwzięcie.

Podobne słodkie konstrukcje powstały również w innych polskich miastach. Analogiczne Miasto z Piernika zostanie udostępnione zwiedzającym w Kolejkowie we Wrocławiu od 19 listopada, natomiast w placówce w Gliwicach wystawa ruszy 28 listopada.

• Lokalizacja wystawy Kolejkowo Warszawa to budynek Warsaw Towers przy ul. Siennej 39.

• Ekspozycja jest otwarta każdego dnia w godzinach od 10:00 do 19:00.

• Ceny biletów w sprzedaży internetowej zaczynają się od 40 zł, a dzieci poniżej 3. roku życia wchodzą za darmo.

• Ekspozycja Miasto z Piernika będzie dostępna od 18 listopada 2026 roku do 28 lutego 2027 roku.

Miasto z Piernika w Warszawie. Kolejkowo na ulicy Siennej zaprasza

Wystawa stanowi ciekawą propozycję na odpoczynek po godzinach pracy i oderwanie się od biurowej rutyny. Od 18 listopada w stołecznym Kolejkowie ponownie zagości Miasto z Piernika, czyli ogromna makieta Warszawy wypieczona z 1,4 tony ciasta. Goście zobaczą tam pokryte lukrem miniatury Pałacu Kultury i Dworca Centralnego, a także czekoladowe pociągi przejeżdżające tuż obok pachnących cynamonem domków. Ekspozycja w budynku Warsaw Towers przy ul. Siennej 39 będzie otwarta codziennie aż do 28 lutego, oferując odwiedzającym chwilę relaksu.