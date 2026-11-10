W Warszawie pada pierwszy śnieg! Czy jutro też będą śnieżyce?

Zima zaatakowała Warszawę! Spadł pierwszy śnieg, na ulice wyjechały posypywarki. Co dalej z pogodą?

We wtorek, 10 listopada w Warszawie pojawiły się pierwsze w tym roku opady śniegu. Kto po godzinie 18. wyjrzał przez okno, mógł zobaczyć lekko oprószone samochody i chodniki.

Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował o rozpoczęciu akcji GAMMA. O godzinie 18.45 na stołeczne ulice wyjechały 42 posypywarki. Ich zadaniem jest zabezpieczenie nawierzchni w miejscach, gdzie przy niskiej temperaturze najłatwiej o poślizg.

Pierwszy śnieg w Warszawie. Posypywarki na ulicach

Akcja obejmuje łącznie 240 kilometrów dróg. Posypywarki pracują przede wszystkim na mostach, wiaduktach i stromych ulicach, takich jak Tamka czy Belwederska.

To właśnie w takich miejscach nawierzchnia może zamarzać szybciej niż na pozostałych drogach. Dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza wieczorem i w nocy.

Zarząd Oczyszczania Miasta przypomina, że odpowiada za drogi, po których kursują autobusy miejskie. Pozostałymi ulicami zajmują się między innymi urzędy dzielnic oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Czy śnieg utrzyma się w Warszawie? Prognoza na 11 listopada

Wszystko wskazuje na to, że pierwszy powiew zimy będzie krótkotrwały. W nocy z wtorku na środę temperatura tylko na krótko spadnie do około zera stopni Celsjusza. Później ponownie zrobi się cieplej.

W środę, 11 listopada, czyli w Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie nie są już spodziewane opady śniegu. Temperatura ma utrzymywać się powyżej zera, dlatego śnieg, który spadł we wtorek, najprawdopodobniej szybko stopnieje.

Nie oznacza to jednak, że kierowcy mogą zapomnieć o ostrożności. W nocy miejscami może być ślisko.

Służby miejskie przez całą dobę monitorują stan dróg i chodników oraz sprawdzają prognozy pogody. Jeśli warunki się pogorszą, na ulice mogą wyjechać kolejne posypywarki.

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