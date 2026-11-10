Parlament Europejski jest bliżej niż się wydaje - wystarczy dotrzeć na ulicę Jasną w centrum Warszawy

Parlament Europejski to instytucja unikalna w historii demokracji - nigdy wcześniej 27 tak bardzo różnorodnych społeczeństw nie posiadało swych reprezentantów, odgrywających istotną rolę w kształtowaniu prawa i budżetu Wspólnoty zrzeszającej ponad 450 milionów obywateli.

Naturalnie więc funkcjonowanie i kompetencje PE rodzą ciekawość, którą można zaspokoić, odwiedzając Centrum Multimedialne Europa Experience przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie, zlokalizowane w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Unia Europejska to także my: każda Polka i każdy Polak. Po ponad 20 latach od akcesji najwyższa pora już przestać mówić o starych i nowych państwach członkowskich. Również Parlament Europejski nie jest jakąś mityczną >>brukselską bańką<<, ale instytucją reprezentującą interesy wszystkich obywateli, a do tego znajdującą się bardzo blisko, poprzez takie miejsca jak Europa Experience - przekonuje Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Nowoczesna i interaktywna przestrzeń na co dzień pomaga swym gościom (tak dorosłym, jak i najmłodszym) w zdobywaniu wiedzy i informacji o wspólnej, europejskiej rodzinie - we wszystkich 24 językach urzędowych UE.

Centrum oferuje innowacyjne narzędzia edukacyjne, w tym kino immersyjne 360°, trójwymiarową mapę Europy, grę edukacyjną pozwalającą wcielić się w rolę posłanki lub posła do Parlamentu Europejskiego (ta ostatnia atrakcja wymaga uprzedniej rezerwacji poprzez stronę internetową Europa Experience ). Centrum Multimedialne można zwiedzać bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 i w soboty od 9:00 do 15:00.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Staramy się stale rozwijać i poszerzać naszą ofertę. Organizujemy między innymi warsztaty dla grup szkolnych pt. >>Smaki Europy<<, podczas których uczestnicy mogą gotować dania z różnych części kontynentu, dyskutując przy okazji o problemie marnowania żywności. Dodatkowo organizujemy dedykowane warsztaty dotyczące dezinformacji i bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej - tłumaczy Aleksandra Klimczyk.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Jedną ze sztandarowych inicjatyw Europa Experience jest cykl debat „Jasne, że Europa”, pozwalających na spotkanie i bezpośrednią rozmowę z zaproszonymi ekspertami: europarlamentarzystami, urzędnikami, naukowcami.

Widzimy ogromne zainteresowanie młodych. Wszystkie koła naukowe, które uczestniczyły w dotychczasowych warsztatach, do dzisiaj są z nami w kontakcie, dopytując o kolejne terminy. Widzimy, że format się podoba, więc będziemy go kontynuować - deklaruje Aleksandra Hebda z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Szczególną datą w corocznym kalendarzu Centrum Multimedialnego Europa Experience są okolice 9 maja. Wówczas we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę ogłoszenia deklaracji ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Przedstawił on w niej swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, w której wciąż żywa była pamięć o koszmarze II wojny światowej. Dokument uważany jest za fundament tego, czym obecnie jest Unia Europejska.

Co roku więc przy ul. Jasnej liczni goście korzystają z niezliczonych atrakcji (quizów, konkursów, warsztatów), a także rozmawiają z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Polsce, europosłami, pracownikami unijnych agencji. Europa Experience bierze także aktywny udział w stołecznej Nocy Muzeów.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Centrum Multimedialnego Europa Experience.

Źródło informacji: PAP MediaRoom