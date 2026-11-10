Utrata prawa jazdy za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zmienią się przepisy

Nowe przepisy dla kierowców od 21 listopada. Utrata prawa jazdy za wykroczenia na przejazdach kolejowych

Od 21 listopada zaczynają obowiązywać nowe przepisy, które dotyczą przewinień popełnianych na przejazdach kolejowych. Dotychczas za stworzenie zagrożenia w takich miejscach groził mandat w wysokości 2000 złotych oraz 15 punktów karnych. Jeśli ponownie popełnią takie wykroczenie, mandat może wzrosnąć do 4000 zł. Wkrótce do tych kar dojdzie możliwość zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące.

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Za co grozi zatrzymanie prawa jazdy na przejeździe kolejowym od 21 listopada?

Nowe przepisy przewidują surową karę za cztery rodzaje niebezpiecznych zachowań. Prawo jazdy będzie zatrzymywane kierowcom, którzy ominą opuszczone rogatki lub półrogatki albo wjadą na przejazd w czasie ich zamykania lub zanim zostaną całkowicie podniesione.

Trzymiesięczna utrata prawa jazdy będzie groziła także za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle, również migającym. Taką samą karę przewidziano dla osób, które wjadą na tory, choć po drugiej stronie nie ma miejsca na dalszą jazdę.

Policja przypomina, że samo podniesienie szlabanów nie oznacza jeszcze, że można ruszać. Trzeba poczekać również na zgaśnięcie czerwonego światła.

Quiz. Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy 2025 Pytanie 1 z 15 Jaka jest dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym w Polsce, jeśli nie ma innych znaków? 60 km/h 70 km/h 50 km/h Następne pytanie

Surowsze kary za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i instrukcja zachowania na torach

Za sprowadzenie katastrofy w ruchu drogowym, wodnym lub lotniczym sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy lata.

Z kolei za bezpośrednie sprowadzenie niebezpieczeństwa takiej katastrofy obowiązkowy zakaz wyniesie co najmniej rok.