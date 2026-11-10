Śmierć 37-latka na trasie S61. "Znajomi" zostawili go na mrozie bez kurtki i telefonu!

W ostrowskim sądzie ruszył proces mający wyjaśnić kulisy jednej z najbardziej poruszających tragedii ostatnich lat. W charakterze oskarżonych odpowiada dwóch mężczyzn oraz kobieta. Zdaniem prokuratury cała trójka celowo pozostawiła swojego 37-letniego znajomego Michała na pewną śmierć podczas mroźnej nocy.

Tragiczna śmierć Michała P. na trasie S61 i Via Baltica

Do dramatycznych zdarzeń doszło w styczniu 2026 roku, kiedy Michał P. podróżował autem z Warszawy w kierunku Łomży. Z ustaleń śledczych wynika, że samochód w pewnym momencie stanął na pasie awaryjnym drogi ekspresowej S61. Wówczas 37-letni mężczyzna opuścił auto bez kurtki oraz telefonu komórkowego, a towarzyszący mu znajomi podjęli brzemienną w skutkach decyzję. Odjechali z miejsca postoju, zostawiając kolegę samego w środku mroźnej nocy na poboczu ruchliwej trasy. Nie zdecydowali się na powrót ani na wezwanie służb ratunkowych, po prostu się oddalili.

Brak powrotu mężczyzny do domu oraz zerwany kontakt skłoniły zaniepokojonych bliskich do zgłoszenia zaginięcia. Akcja poszukiwawcza trwała przez tydzień i zakończyła się tragicznym odkryciem.

Zwłoki 37-latka znaleziono w głębokim rowie melioracyjnym wzdłuż trasy Via Baltica. Przeprowadzona sekcja jednoznacznie wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu było skrajne wychłodzenie organizmu. Jednocześnie biegły wykluczył, aby przed śmiercią doszło do fizycznej napaści ze strony osób trzecich.

Zarzuty dla znajomych zmarłego 37-latka. Sąd w Ostrowi Mazowieckiej bada sprawę

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej uznała, że zgon Michała nie był zwykłym nieszczęśliwym wypadkiem. Śledczy postawili znajomym mężczyzny poważne zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy oraz narażenia Michała P. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co doprowadziło do jego śmierci. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego oskarżonym grozi za to kara do 5 lat więzienia.

Już pierwsza rozprawa pokazała brak jednolitej strategii obrony wśród oskarżonych, z których, według informacji prokuratury, nikt nie przyznał się do winy. Kobieta złożyła obszerne wyjaśnienia i odpowiadała na pytania kierowane przez sąd. Z kolei jeden z oskarżonych mężczyzn całkowicie odmówił składania wyjaśnień, a drugi zdecydował się odpowiadać jedynie na pytania zadawane przez swojego adwokata.

Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy, podczas której przesłuchani zostaną pozostali świadkowie, dopiero na 18 lutego 2027 roku.

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