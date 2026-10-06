Mieszkańcy wysłali tysiące zgłoszeń, a jedyna taka służba w Polsce ujawniła, co działo się na drogach Warszawy

Tysiące zgłoszeń od mieszkańców i patrole na ulicach

W ubiegłym miesiącu warszawskie Pogotowie Drogowe przyjęło aż 5 661 zgłoszeń dotyczących problemów z miejską infrastrukturą. Interwencje dotyczyły przede wszystkim uszkodzeń jezdni i chodników, awarii sygnalizacji świetlnej, niedziałającego oświetlenia ulicznego oraz uszkodzonego oznakowania. Każda taka informacja wymaga natychmiastowej weryfikacji i podjęcia działań na miejscu zdarzenia.

Część problemów drogowcy lokalizują samodzielnie. We wrześniu pracownicy pogotowia podczas rutynowych, codziennych kontroli wykryli 371 awarii. Kluczowa jest jednak pomoc samych mieszkańców Warszawy. Za pośrednictwem miejskiego systemu Warszawa 19 115 warszawiacy przesłali we wrześniu aż 3 735 zgłoszeń, wskazując miejsca wymagające pilnej naprawy.

Szybkie naprawy i walka z zagrożeniami drogowymi

Działania Pogotowia Drogowego to nie tylko rejestrowanie usterek, ale przede wszystkim ich natychmiastowe usuwanie w celu ochrony kierowców i pieszych. We wrześniu drogowcy zużyli 287 kilogramów masy bitumicznej do doraźnej naprawy uszkodzonych nawierzchni. Pozwoliło to na szybkie zlikwidowanie niebezpiecznych ubytków w jezdniach.

Najważniejszym zadaniem służb jest eliminowanie sytuacji bezpośrednio zagrażających uczestnikom ruchu. W minionym miesiącu Pogotowie Drogowe zabezpieczyło 53 awarie o charakterze krytycznym, które mogły doprowadzić do poważnych wypadków lub kolizji drogowych.

Podsumowanie działań drogowców w 2026 roku

Dane z września wpisują się w intensywny bilans całorocznej pracy stołecznych drogowców. Od początku 2026 roku do początku października Pogotowie Drogowe ZDM podjęło tysiące interwencji. Dotychczasowe statystyki pokazują skalę wyzwań stojących przed tą wyjątkową jednostką:

Zgłoszenia ogółem: 44 117 zgłoszeń

Zgłoszenia od mieszkańców przez Warszawa 19 115: 24 539 spraw

Własne obserwacje i patrole drogowców: 5 762 wykryte usterki

Zużyta masa bitumiczna do napraw: 6 808 kilogramów

Zabezpieczone awarie zagrażające bezpieczeństwu: 692 interwencje

Dzięki ścisłej współpracy mieszkańców z miejskimi służbami warszawskie ulice stają się bezpieczniejsze każdego dnia, a zgłaszane usterki są likwidowane w najkrótszym możliwym czasie.