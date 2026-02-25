Młody przedsiębiorca próbował wyłudzić kredyt. Został zatrzymany w banku

Próba wyłudzenia 200 tys. zł w Wieliszewie. Policja wkroczyła do akcji

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji wpadli na trop planowanego oszustwa w jednym z banków. Z ich ustaleń wynikało, że młody przedsiębiorca zamierza wyłudzić kredyt na 200 tysięcy złotych w placówce na terenie Wieliszewa. Mężczyzna złożył już wcześniej wniosek, dołączając do niego dokumentację finansową swojej firmy. Policjanci przygotowali zasadzkę, czekając na odpowiedni moment, aby zatrzymać sprawcę na gorącym uczynku.

Zatrzymanie w banku i zarzuty za fałszywe dokumenty

Podstawą do uzyskania pożyczki miały być dokumenty, których wiarygodność zakwestionowali śledczy. Były to między innymi firmowa książka przychodów i rozchodów oraz potwierdzenia przelewów podatkowych do Urzędu Skarbowego. Jak się okazało, rzekome opłaty nie miały żadnego pokrycia na rachunku bankowym przedsiębiorcy. Do zatrzymania 23-latka doszło 24 lutego, gdy ten pojawił się w banku, aby sfinalizować umowę i odebrać pieniądze. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i został objęty policyjnym dozorem.

