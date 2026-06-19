„Polska stanie się największą armią Europy”. Mocne deklaracje na Warszawskich Targach Obronnych

W EXPO XXI rozpoczęła się pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych.

Szef MON zapowiedział dalszy rozwój sił zbrojnych i umacnianie krajowego przemysłu obronnego.

Gen. Marek Sokołowski zapewniał, że Polska jest bezpieczna i apelował, by „to Rosjanie bali się nas”.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Do Warszawy przyjechali przedstawiciele armii, administracji publicznej, firm zbrojeniowych oraz eksperci zajmujący się bezpieczeństwem. Program pierwszego dnia wypełniły dyskusje o cyberzagrożeniach, odporności państwa na kryzysy, logistyce wojskowej, nowoczesnych technologiach i doświadczeniach płynących z wojny w Ukrainie.

W wydarzeniu uczestniczył również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślał, że Polska znajduje się dziś w gronie państw najmocniej inwestujących w obronność.

- Polska jest liderem zbrojeń - mówił minister. Zapowiedział jednocześnie, że celem rządu jest stworzenie do końca dekady największych sił zbrojnych w Europie: - Do 2030 roku stworzymy największą armię europejską - zapewnił.

Generał uspokajał i ostrzegał

Jednym z najważniejszych punktów programu była sesja plenarna poświęcona gotowości państwa na współczesne zagrożenia. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wojska, administracji i przemysłu obronnego.

Generał Marek Sokołowski zwracał uwagę na znaczenie członkostwa Polski w NATO oraz strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślał, że bezpieczeństwo kraju opiera się zarówno na własnym potencjale militarnym, jak i sile sojuszy.

- Jeśli ktoś naruszy granicę NATO, odpowiedź będzie natychmiastowa - przekonywał. Na zakończenie wystąpienia dodał: - Nie ma się czego obawiać. Niech Ruskie się nas boją.

Nagrody dla ludzi i instytucji obronności

Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia Złotych Gard – nagród przyznawanych przez Portal Obronny. Wśród laureatów znalazły się m.in. Fabryka Broni „Łucznik” w Radomiu, Straż Graniczna, Huta Stalowa Wola i ICEYE Polska. Wyróżniono także generałów Karola Molendę, Macieja Klisza i Grzegorza Gieleraka oraz osoby szczególnie zasłużone dla bezpieczeństwa państwa.

W sobotę wydarzenie otwarte dla wszystkich

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych będzie otwarty dla mieszkańców i turystów. Organizatorzy przygotowali pokazy sprzętu wojskowego, prelekcje o pierwszej pomocy, samoobronie i strzelectwie oraz spotkania z ekspertami. Na terenie EXPO XXI będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, armatohaubicę K9, transporter Rosomak oraz wyposażenie żołnierzy jednostki specjalnej GROM. Swoją ofertę zaprezentuje ponad stu wystawców związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności.

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