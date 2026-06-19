Warszawskie Targi Obronne 2026 na żywo. Wojsko, służby i nowoczesne technologie

19 i 20 czerwca w stołecznym Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 trwają Warszawskie Targi Obronne. Impreza ta to nowość, która łączy w sobie ekspozycję sprzętu z eksperckimi prelekcjami, stanowiąc doskonałą platformę do dialogu między przedstawicielami organów państwowych, wojska, służb, a także branży zbrojeniowej i sektora prywatnego. Jak zaznaczają inicjatorzy wydarzenia, głównym założeniem jest konsolidacja środowisk dbających o bezpieczeństwo kraju i stymulowanie kooperacji między najistotniejszymi graczami na tym polu.

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Uczestnicy mają okazję zapoznać się z wyspecjalizowanym ekwipunkiem, którym dysponują siły zbrojne i inne służby, oraz z innowacjami technologicznymi sektora zbrojeniowego. Agenda konferencji rozplanowana jest na trzech odrębnych scenach, oferując kilkanaście debat i wystąpień kilkudziesięciu specjalistów. Głos zabiorą m.in. reprezentanci rządu, struktur administracyjnych, armii, a także przedsiębiorstw zbrojeniowych i technologicznych.

- To wielki zaszczyt być z wami dzisiaj na Warszawskich Targach Obronnych, pierwszych w historii tak dużych targach tego typu odbywających się w Warszawie. Bardzo serdecznie za to dziękuję, ponieważ nasza stolica jak najbardziej na to zasługuje. Myślę, że było takie oczekiwanie, aby nie tylko w Kielcach, podczas wielkich MSPO, czy w różnych miejscach w Polsce prezentować sprzęt wojskowy i oferty firm zbrojeniowych, ale także w stolicy dać wyraźny sygnał: Polska jest liderem zbrojeń - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.

Pierwszy dzień targów, ma charakter zamknięty i skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorstw, instytucji oraz partnerów w modelu B2B i B2G. To optymalny moment na merytoryczne dyskusje, transfer wiedzy i budowanie relacji biznesowych przez decydentów i fachowców.

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