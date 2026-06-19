19 i 20 czerwca w stołecznym Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 trwają Warszawskie Targi Obronne. Impreza ta to nowość, która łączy w sobie ekspozycję sprzętu z eksperckimi prelekcjami, stanowiąc doskonałą platformę do dialogu między przedstawicielami organów państwowych, wojska, służb, a także branży zbrojeniowej i sektora prywatnego. Jak zaznaczają inicjatorzy wydarzenia, głównym założeniem jest konsolidacja środowisk dbających o bezpieczeństwo kraju i stymulowanie kooperacji między najistotniejszymi graczami na tym polu.
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Uczestnicy mają okazję zapoznać się z wyspecjalizowanym ekwipunkiem, którym dysponują siły zbrojne i inne służby, oraz z innowacjami technologicznymi sektora zbrojeniowego. Agenda konferencji rozplanowana jest na trzech odrębnych scenach, oferując kilkanaście debat i wystąpień kilkudziesięciu specjalistów. Głos zabiorą m.in. reprezentanci rządu, struktur administracyjnych, armii, a także przedsiębiorstw zbrojeniowych i technologicznych.
- To wielki zaszczyt być z wami dzisiaj na Warszawskich Targach Obronnych, pierwszych w historii tak dużych targach tego typu odbywających się w Warszawie. Bardzo serdecznie za to dziękuję, ponieważ nasza stolica jak najbardziej na to zasługuje. Myślę, że było takie oczekiwanie, aby nie tylko w Kielcach, podczas wielkich MSPO, czy w różnych miejscach w Polsce prezentować sprzęt wojskowy i oferty firm zbrojeniowych, ale także w stolicy dać wyraźny sygnał: Polska jest liderem zbrojeń - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.
Pierwszy dzień targów, ma charakter zamknięty i skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorstw, instytucji oraz partnerów w modelu B2B i B2G. To optymalny moment na merytoryczne dyskusje, transfer wiedzy i budowanie relacji biznesowych przez decydentów i fachowców.
Warszawskie Targi Obronne 2026 na żywo. Wojsko, służby i nowoczesne technologie
12:16
Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak: "Przewaga powietrzna jest konieczna. Dobrym, bardzo wyrazistym przykładem w historii jest Bitwa o Anglię – tam brak wywalczenia przewagi w powietrzu zmienił losy całej kampanii. Niemiecka próba zdobycia dominacji w powietrzu jako warunku operacji lądowej zakończyła się, na szczęście, niepowodzeniem".
12:08
Na dwóch innych scenach odbywają się następujące panele:
- Schron pod każdym Orlikiem? Bezpieczeństwo i odporność – budowle ochronne w Polsce w obliczu nowych wyzwań i przepisów prawnych
- Żołnierz w walce: bezpieczeństwo, łączność, skuteczność
12:08
Na scenie:— PortalObronny (@PortalObronny) June 19, 2026
Kevin "Uncle" Fesler – @BoeingDefense, odpowiada za obszar Air Dominance i systemy sił powietrznych.
Jacob Foreman – @GE_Aerospace, rozwój programów wojskowych w Europie Środkowo‑Wschodniej, w tym inwestycje w regionie.
Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak – Inspektor Sił…
12:07
Godz. 12:10 - 12:50: Przewaga powietrzna w nowoczesnym konflikcie. Od koncepcji użycia, przez zakup do misji lotniczych. Jak optymalnie odpowiedzieć na potrzeby polskich Sił Powietrznych?
12:06
Za chwilę rozpocznie się kolejna seria paneli dyskusyjnych.
12:01
Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz: Polska nie może zmarnować szansy, by być obecna jako producent sprzętu zbrojeniowego— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
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19 czerwca 2026 r. w #Warszawa, wicepremier W. @KosiniakKamysz oraz sekretarz stanu w MON @magdasobkowiak uczestniczyli w Warszawskich Targach Obronnych.… pic.twitter.com/ayHuMMmeOv
11:50
Ppłk pil. Dawid Smolik: "Oprócz zdefiniowania wymagań w postaci zdolności dla danego typu statku powietrznego musimy wykonać analizę: gdzie dana maszyna była używana, jakie ma doświadczenia, czy była i jest modernizowana, czy te modyfikacje się wycofuje, czy też mamy do czynienia z zupełnie nową konstrukcją".
11:49
Przypominamy o relacji na żywo:
11:42
Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, gdzie przestrzeń internetowa odgrywa kluczową rolę. Dziękuję redakcji Super Expressu za współpracę przy comiesięcznych konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Czasem są trudne… pic.twitter.com/M3kZa4lHJg— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
11:35
Obecnie trwają panele:
- Śmigłowiec przyszłości. Od pola walki po akcje ratownicze. Jak projektować i wybierać śmigłowce do najbardziej wymagających operacji?
- Satelity i kosmos w polskim systemie obrony - rozpoznanie i gromadzenie danych w budowaniu przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem
- Odporne społeczeństwo, silne państwo: rola zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa
11:29
"Nie chcę straszyć. Chcę przygotowywać. Czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócanie GPS-u, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach" [...] - wyliczał Kosiniak-Kamysz.
11:24
"Do 2030 roku stworzymy największą armię europejską" - zapewnił szef MON.
11:22
"Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja" - powiedział Kosiniak-Kamysz.
11:17
"Polska jest liderem zbrojeń. To jest marka rozpoznawalna na całym świecie" - powiedział na początku swojego wystąpienia szef MON.
11:06
Czołg Abrams, armatohaubica K9, kołowy transporter opancerzony Rosomak, platforma szturmowa oraz wyposażenie indywidualne z jednostki specjalnej GROM - to tylko część uzbrojenia, jaką będzie można zobaczyć 20 czerwca podczas Warszawskich Targów Obronnych.
11:04
Warszawskie Targi Obronne to nowe, ogólnopolskie wydarzenie mające na celu integrację kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Łączą wystawiennictwo z konferencją branżową.
11:01
Już teraz wiadomo, że za rok odbędzie się II edycja Warszawskich Targów Obronnych.
10:59
Warszawskie Targi Obronne (WTO) rozpoczęte! To ogólnopolskie wydarzenie poświęcone jest bezpieczeństwu, obronności i budowaniu odporności państwa. W czasie WTO odbywa się panel dotyczący bezpieczeństwa pod hasłem: "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym".
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10:58
O godzinie 11 wystąpi Władysław Kosiniak Kamysz Minister Obrony Narodowej.
10:54
Na Warszawskich Targach Obronnych trwa panel otwierający konferencję pt. "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym".— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) June 19, 2026
Jednym z uczestników panelu jest płk Robert Frommholz, Zastępca Szefa #AgencjaUzbrojenia odpowiedzialny… pic.twitter.com/sjNsfpJ6Jp
10:52
- Na scenie zielonej trwa jednocześnie panel dyskusyjny: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej. Rola samorządów w budowaniu odporności lokalnej: od zarządzania kryzysowego po mobilizację społeczną
- Na scenie niebieskiej: Jak w czasie kryzysu zapewnić łączność satelitarną instytucjom państwa i instytucjom rządowym? Budowa suwerennego systemu: potrzeby oraz krajowe zdolności przemysłowe.
10:51
Czołgi przyjechały do Warszawy! Zmierzają na Warszawskie Targi Obronne, które ruszyły w piątek w stolicy. Ponad stu wystawców, tematyka związana nie tylko z armią, ale i szeroko pojętym bezpieczeństwem, pokaz sprzętu Wojska Polskiego - to wszystko czeka na gości WTO. Zobacz naszą galerię zdjęć.
10:45
- Mechanizm SAFE to 44 miliardy euro, które trafią w większości do polskiego przemysłu zbrojeniowego. W ostatnich trzech dniach maja podpisaliśmy razem z panem premierem osobiście 62 umowy na 120 miliardów złotych i wszystkie z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wielu mówiło, że się nie uda. Wielu mówiło, że pewnie te wszystkie pieniądze wyjadą za granicę. Jest odwrotnie. To my właśnie z zagranicy przywieźliśmy pieniądze do nas, po prostu z Brukseli - powiedziała podczas Warszawskich Targów Obronnych Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister MON.
10:42
Wiceministra @magdasobkowiak: Jednym z wyzwań na najbliższe miesiące jest dla mnie doprowadzenie do finału umów w ramach zakupów wspólnych, bo chciałabym, żeby jak najwięcej krajów członkowskich swoją pulę SAFE wydało także w naszym przemyśle zbrojeniowym. Mamy już osiem… pic.twitter.com/zxWQivO8wa— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
10:28
Trwa panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym
Biorą w nim udział:
płk Robert Frommholz
Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia
Agencja Uzbrojenia / Siły Zbrojne RP
Andrzej Hawryluk
Zastępca Prezesa
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Przemysław Kowalczuk
Prezes Zarządu
Grupa Niewiadów
Małgorzata Sokołowska
Członek Zarządu
Wielton Defence
Agnieszka Wachnicka
Wiceprezes Związku Banków Polskich
Związek Banków Polskich
10:20
10:20
O godzinie 10.20 rozpoczął się panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym
10:17
Za nami uroczyste otwarcie Warszawskich Targów Obronnych.