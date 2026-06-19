Afera w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski stawia sprawę jasno

Dawid Kacprzyk zarobił krocie w Szpitalu Południowym

Fakt gigantycznych zarobków młodego medyka wywołał ogromne poruszenie na warszawskiej scenie politycznej. Zaledwie 29-letni działacz Koalicji Obywatelskiej wzbogacił się w zeszłym roku o 1,6 miliona złotych, pracując w miejskiej placówce medycznej między innymi na stanowisku koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zszokowani samorządowcy natychmiast zareagowali na medialne doniesienia i zażądali zwołania specjalnego posiedzenia Rady Warszawy w trybie pilnym. Oczekują oni od prezydenta Rafała Trzaskowskiego wyczerpujących wyjaśnień dotyczących wyników kontroli w lecznicy oraz ujawnienia dokładnych kulisów przyznania byłemu już politykowi KO tak lukratywnej posady.

„Chcemy poznać skalę nieprawidłowości dotyczących rozliczania dyżurów lekarskich” - zapowiedział wprost radny Jan Mencwel, reprezentujący stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Aferze przyglądają się już śledczy z prokuratury oraz przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, a w samej placówce medycznej trwa szczegółowy audyt zarządzony przez włodarza stolicy.

Donald Tusk żąda dymisji w Szpitalu Południowym

W czwartek, 18 czerwca, stołeczny ratusz poinformował o zwrocie pół miliona złotych na rachunek bankowy szpitala. Były już samorządowiec dokonał korekty trzydziestu trzech faktur obejmujących okres od stycznia 2025 roku do czerwca 2026 roku. Oprócz tego medyk złożył mandat radnego i poprosił o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. Zrezygnował też z przynależności do partii, a sama placówka w trybie natychmiastowym rozwiązała z nim wszelkie kontrakty pracownicze.

W przestrzeni publicznej nasilają się żądania wyciągnięcia konsekwencji wobec otoczenia prezydenta stolicy. W środę, 17 czerwca, głos zabrał nawet sam premier Donald Tusk, który stwierdził krótko: „Muszą polecieć głowy”. Zmian personalnych wśród osób nadzorujących lecznicę stanowczo domagają się także politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz członkowie Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. W odpowiedzi Rafał Trzaskowski polecił odwołanie dotychczasowego zarządu placówki. Kierowanie jednostką powierzono Anecie Gomółce-Siemborze, która do czasu kolejnych decyzji będzie pełnić obowiązki prezesa jednoosobowo. Nowa szefowa to niezwykle doświadczona menadżerka, mająca za sobą pracę na kierowniczych stanowiskach między innymi w stołecznym Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Podczas spotkania z dziennikarzami zorganizowanego w piątek, 19 czerwca, włodarz Warszawy zadeklarował rychłe powołanie całkowicie nowej Rady Nadzorczej. Trzaskowski dał słowo, że w składzie nowego gremium z pewnością nie znajdzie się ani jeden polityk. Prezydent poszedł o krok dalej i obiecał pełne odpolitycznienie wszystkich rad nadzorczych w miejskich szpitalach w przeciągu miesiąca.

Warto przypomnieć, że dotychczas nadzór nad funkcjonowaniem Szpitala Południowego sprawowali wysokiej rangi samorządowcy. W składzie rozwiązanej Rady Nadzorczej zasiadała wiceprezydent miasta Aldona Machnowska-Góra, a funkcję przewodniczącego pełnił burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa.

Przyszłość wiceprezydentów Warszawy niepewna

W stołecznym magistracie nadzór nad miejską lecznicą był rozbity pomiędzy zastępców Rafała Trzaskowskiego. Kwestiami programów zdrowotnych, remontów i inwestycji zajmuje się obecnie wiceprezydent Renata Kaznowska. Z kolei nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi, w tym sprawy biura ładu korporacyjnego, regulaminy i sprawy płacowe, spoczywa na barkach Tomasza Menciny z Koalicji Obywatelskiej. Sytuacja ta rodzi naturalne pytania o polityczną odpowiedzialność zastępców włodarza za wybuch opisywanego skandalu.

- Audyt trwa. Gdy będą konieczne kolejne decyzje personalne, to je podejmę - odpowiedział stanowczo prezydent Warszawy podczas piątkowej konferencji prasowej. Słowa te padły w bezpośredniej reakcji na pytanie jednego z dziennikarzy, który dopytywał włodarza o ewentualne plany dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej.

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