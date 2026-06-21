Motocyklista wpadł pod ciężarówkę. Po 38-latka przyleciał śmigłowiec ratunkowy

Wypadek wydarzył się w piątek po godzinie 17 w Olszance

Motocykl zderzył się z ciężarówką na skrzyżowaniu

Ranny 38-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Chwile grozy na lokalnej drodze

Spokojne piątkowe popołudnie zamieniło się w akcję ratunkową z udziałem śmigłowca. Na jednym ze skrzyżowań w Olszance doszło do zderzenia motocykla z samochodem ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący jednośladem 38-latek, wjeżdżając na skrzyżowanie, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce prowadzonej przez 62-letniego mężczyznę. Doszło do zderzenia, po którym motocyklista upadł na jezdnię.

Lądowanie śmigłowca LPR

Stan poszkodowanego wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po udzieleniu pierwszej pomocy 38-latek został przetransportowany do szpitala. Okoliczności wypadku są wyjaśniane. Siła uderzenia była na tyle duża, iż konieczna była interwencja lotniczych ratowników medycznych.

Wraz z początkiem lata na drogach przybywa motocykli. Kierowcy jednośladów należą jednak do najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego. W przeciwieństwie do osób podróżujących samochodami nie chronią ich pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne ani karoseria pojazdu.

- Dlatego każdy błąd, zarówno własny, jak i popełniony przez innych uczestników ruchu, może mieć bardzo poważne konsekwencje - podkreśla asp. Weronika Wujek. Służby apelują do wszystkich kierowców o ostrożność i wzajemny szacunek na drodze.