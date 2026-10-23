Na warszawskiej Pradze znika beton z ulicy Okrzei, a prace wkraczają w finałową fazę

Redakcja ESKA.pl
2026-10-23 14:02

Na Pradze trwa wielka metamorfoza ulicy Okrzei. W ramach projektu Nowe Centrum Warszawy znikają kolejne metry betonu, a ich miejsce zajmuje zieleń. Wykonawca rozpoczął już sadzenie pierwszych drzew, co jest jasnym sygnałem, że trwające prace powoli zmierzają do finału.

Młode drzewa posadzone wzdłuż ulicy Okrzei na Pradze na tle kamienic. O zmianach w Warszawie przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Okrzei zmienia swoje oblicze

Przebudowa obejmuje odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do ulicy Jagiellońskiej. Prace mają na celu przekształcenie tej przestrzeni w miejsce przyjazne przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Ruch samochodowy pozostanie jednokierunkowy, ale kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas.

Po północnej stronie ulicy powstaje dwukierunkowa droga rowerowa, z kolei po obu stronach zaplanowano szerokie deptaki z przestrzenią na ogródki gastronomiczne. Ulica Okrzei ma przestać być jedynie trasą tranzytową i stać się miejscem do wypoczynku.

Ponad 70 nowych drzew i naturalna retencja

Kluczowym elementem nowej odsłony ulicy jest zieleń. Zaprojektowano wielowarstwowe grupy roślin, które mają za zadanie zatrzymywać wodę deszczową i ograniczać zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Na Okrzei pojawi się ponad 70 nowych drzew, wśród których znajdą się:

  • klony w różnych odmianach,
  • grusze drobnoowocowe,
  • ambrowce balsamiczne.

Drzewa będą sadzone w specjalnych podziemnych konstrukcjach, czyli systemach antykompresyjnych, które chronią korzenie przed naciskiem. Docelowo osiągną one rozmiary podobne do roślin znanych z Placu Pięciu Rogów. Kompozycję uzupełnią krzewy oraz rabaty z takimi roślinami jak fiołki, jeżówki i tulipany.

Połączenie z drugą stroną Wisły

Odnowiona ulica Okrzei stanie się naturalnym przedłużeniem Kładki Magdaleny Abakanowicz, tworząc wygodne połączenie pieszo-rowerowe z prawobrzeżną Warszawą. W planach są także kolejne inwestycje w tej okolicy, w tym projekt Stare ulice Nowej Pragi czy przebudowa ulicy Karowej wraz z Wiaduktem im. Stanisława Markiewicza.

Obecnie na Okrzei trwają jeszcze roboty brukarskie, montaż oświetlenia oraz usuwanie kolizji energetycznych, jednak rozpoczęte nasadzenia zwiastują rychły finał prac.

Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, będzie zielono. Sadzimy pierwsze drzewa na Okrzei - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
 

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