Na warszawskiej Pradze znika beton z ulicy Okrzei, a prace wkraczają w finałową fazę

Okrzei zmienia swoje oblicze

Przebudowa obejmuje odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do ulicy Jagiellońskiej. Prace mają na celu przekształcenie tej przestrzeni w miejsce przyjazne przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. Ruch samochodowy pozostanie jednokierunkowy, ale kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas.

Po północnej stronie ulicy powstaje dwukierunkowa droga rowerowa, z kolei po obu stronach zaplanowano szerokie deptaki z przestrzenią na ogródki gastronomiczne. Ulica Okrzei ma przestać być jedynie trasą tranzytową i stać się miejscem do wypoczynku.

Ponad 70 nowych drzew i naturalna retencja

Kluczowym elementem nowej odsłony ulicy jest zieleń. Zaprojektowano wielowarstwowe grupy roślin, które mają za zadanie zatrzymywać wodę deszczową i ograniczać zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Na Okrzei pojawi się ponad 70 nowych drzew, wśród których znajdą się:

klony w różnych odmianach,

w różnych odmianach, grusze drobnoowocowe ,

, ambrowce balsamiczne.

Drzewa będą sadzone w specjalnych podziemnych konstrukcjach, czyli systemach antykompresyjnych, które chronią korzenie przed naciskiem. Docelowo osiągną one rozmiary podobne do roślin znanych z Placu Pięciu Rogów. Kompozycję uzupełnią krzewy oraz rabaty z takimi roślinami jak fiołki, jeżówki i tulipany.

Połączenie z drugą stroną Wisły

Odnowiona ulica Okrzei stanie się naturalnym przedłużeniem Kładki Magdaleny Abakanowicz, tworząc wygodne połączenie pieszo-rowerowe z prawobrzeżną Warszawą. W planach są także kolejne inwestycje w tej okolicy, w tym projekt Stare ulice Nowej Pragi czy przebudowa ulicy Karowej wraz z Wiaduktem im. Stanisława Markiewicza.

Obecnie na Okrzei trwają jeszcze roboty brukarskie, montaż oświetlenia oraz usuwanie kolizji energetycznych, jednak rozpoczęte nasadzenia zwiastują rychły finał prac.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe