Ważna część warszawskiego Powiśla zostanie zamknięta dla ruchu, a popularna linia autobusowa zmieni trasę

Spore zmiany dla kierowców i pieszych na Browarnej

Prace budowlane wystartują w poniedziałek, 26 października, o godzinie 8:00. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni na ulicy Browarnej na odcinku od Karowej do Leszczyńskiej i Oboźnej, a także wyremontują chodniki po jej wschodniej stronie. Nowe chodniki zyskają również mieszkańcy ulicy Drewnianej. Na obydwu ulicach pojawi się więcej zieleni.

Inwestycja przyniesie również kluczowe korekty w organizacji ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Browarnej, Leszczyńskiej i Oboźnej powstanie nowe rondo. Na skrzyżowaniu z ulicą Lipową wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych z azylem, a parkowanie z chodników po zachodniej stronie ulicy zostanie przeniesione do specjalnych zatok.

Zmiany przejdzie również ulica Drewniana, gdzie w ramach programu Droga na szóstkę wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ulicy Topiel do Dobrej. Wyniesione przejścia dla pieszych przy Topiel i Dobrej mają znacząco podnieść bezpieczeństwo uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 41.

Pierwszy etap prac i zamknięcie ulic od 26 października

Od poniedziałku kierowców czekają znaczne utrudnienia w przejeździe przez tę część Powiśla. Odcinki kilku ulic staną się całkowicie nieprzejezdne, a wyznaczone trasy ulegną zmianie.

Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Browarna na odcinku od Karowej do skrzyżowania z Leszczyńską, Oboźną i Topiel.

na odcinku od Karowej do skrzyżowania z Leszczyńską, Oboźną i Topiel. Główny objazd dla kierowców poprowadzono ulicą Dobrą .

. Ulice Gęsta, Wiślana, Lipowa oraz Radna stracą połączenie z Browarną i na czas prac staną się dwukierunkowe.

Na ulicy Drewnianej kierowcy pojadą wyłącznie w jednym kierunku, od ulicy Topiel do Dobrej.

Na ulicach Browarnej, Gęstej, Wiślanej i Lipowej obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania , a pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

, a pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Przejścia dla pieszych przez ulicę Browarną pozostaną otwarte.

Drugi etap utrudnień od 11 listopada

Kolejny, jeszcze bardziej wymagający etap robót zaplanowano na narodowe święto. Od środy, 11 listopada, utrudnienia ulegną rozszerzeniu i obejmą kluczowe skrzyżowanie w tym rejonie.

Drogowcy całkowicie zamkną skrzyżowanie ulic Browarnej, Leszczyńskiej, Topiel i Oboźnej .

. Ulicą Topiel będzie można dojechać jedynie do ulicy Drewnianej.

Dojazd do ulicy Hanuszkiewicza zostanie wyznaczony ulicą Oboźną, która na odcinku od Sewerynów do Hanuszkiewicza stanie się dwukierunkowa.

Taka organizacja ruchu utrzyma się do poniedziałku, 7 grudnia. Następny etap prac drogowcy zaplanowali po zakończeniu tegorocznego Rajdu Barbórka.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Remont na Powiślu wpłynie także na kursowanie autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Trasa linii 127 zostanie skrócona, a autobusy będą kończyć i rozpoczynać swoje kursy na przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik.