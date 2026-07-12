Najlepsze technika w Polsce. Wysoka zdawalność maturzystów i świetne wyniki

Najlepsze technika w Polsce 2026

W ostatnim czasie pisaliśmy już o najlepszych liceach w Polsce - Najlepsze szkoły w Polsce po maturze 2026. Te placówki osiągnęły 100% zdawalności. Teraz jednak przeanalizujemy technika, które również pojawiły się w rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. Coraz więcej osób decyduje się na technikum, które pozwala jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie, kwalifikacje zawodowe oraz dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego. Które więc placówki tego typu w Polsce uznawane są za najlepsze pod kątem zdawalności matur? O tym poniżej.

Te szkoły osiągnęły najwyższe wyniki matur

Wybór technikum to dla wielu uczniów decyzja, która łączy zdobycie konkretnego zawodu z możliwością dalszej edukacji na studiach. Zestawienie najlepszych techników 2026 roku prezentuje więc szkoły, których absolwenci osiągnęli wyjątkowo wysokie wyniki z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ranking obejmuje 1703 placówek tego typu z całej Polski. Średni wynik punktowy wszystkich analizowanych szkół wyniósł 54,07 pkt, natomiast najlepsze technikum osiągnęło 86,25 pkt. Kto znalazł się w TOP 10? Sprawdźcie naszą galerię, w której znajduje się pełna lista.

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NAJLEPSZE TECHNIKA W POLSCE 2026

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Technika technologiczne dominują w rankingu

Wśród najwyżej sklasyfikowanych szkół zdecydowanie wyróżniają się technika kształcące w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami, informatyką, elektroniką i mechatroniką. To kierunki, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów ze względu na atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Warszawa, Szczecin i Kleszczów w czołówce najlepszych techników

Najwyżej ocenione szkoły znajdują się w różnych częściach Polski. Ranking pokazuje, że bardzo dobre technika działają nie tylko w największych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć powyżej.

Najlepsze szkoły w Polsce. Zdawalność matur na poziomie 100% [RANKING]