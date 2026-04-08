Najpopularniejsze hasła Polaków w sieci to zaproszenie dla hakerów. Nowy raport ujawnia potężne błędy

Silne hasło chroni przed utratą pieniędzy i kradzieżą tożsamości

Z danych opublikowanych we wspólnym raporcie NordPass i NordStellar jasno wynika, że obywatele naszego kraju wciąż bagatelizują kwestie cyberbezpieczeństwa. Stosowanie banalnych ciągów znaków ułatwia zadanie przestępcom, którzy bez problemu mogą przejąć niezwykle cenne dane. W dobie powszechnej cyfryzacji odpowiednio skomplikowane zabezpieczenie logowania to absolutna podstawa i gwarancja ochrony prywatności.

Solidne klucze to pierwsza, a nierzadko jedyna bariera przed oszustami polującymi na dostęp do bankowości elektronicznej, mediów społecznościowych czy skrzynek pocztowych. Zastosowanie łatwych do odgadnięcia kombinacji to potężne ryzyko, które niezwykle często kończy się kradzieżą tożsamości oraz bolesnymi stratami finansowymi. Z tego powodu analitycy przypominają, by w internecie zachować szczególną ostrożność, tworzyć skomplikowane loginy i korzystać z niezawodnych menedżerów haseł.

Raport NordPass obnaża najpopularniejsze hasła Polaków w sieci

Opublikowane niedawno statystyki malują bardzo ponury obraz naszych nawyków w wirtualnej przestrzeni. Użytkownicy wciąż wpisują w okienka logowania skrajnie słabe frazy, decydując się na pójście po linii najmniejszego oporu. Głównym powodem takich nieodpowiedzialnych decyzji jest zazwyczaj zwykły pośpiech oraz chęć ułatwienia sobie codziennego życia. Ludzie najchętniej sięgają po proste słowa, które bez żadnego problemu potrafią zapamiętać i szybko powielić.

Najszybszym sposobem na zalogowanie jest wklepanie na klawiaturze klasycznego „123456” lub bardzo popularnego „qwerty”. Opublikowana przez ekspertów lista najczęściej wybieranych haseł w Polsce w 2025 roku to dla wielu szokujące ostrzeżenie. Użytkownicy ustawiają takie kombinacje z pełną świadomością swoich czynów, wystawiając się tym samym na błyskawiczny atak ze strony internetowych włamywaczy, dla których złamanie takiego kodu to kwestia ułamków sekund.

W poniższej galerii zdjęć publikujemy listę 20 najpopularniejszych haseł w Polsce w 2025 roku.

Jak zbudować silne hasło w internecie? Lista najważniejszych zasad

Aby skutecznie utrudnić zadanie cyberprzestępcom, warto jak najszybciej wdrożyć w życie kilka podstawowych wytycznych rekomendowanych przez ekspertów. Kluczową regułą jest bezwzględny zakaz wykorzystywania tego samego klucza na kilku różnych portalach w tym samym czasie. Absolutnie nie wolno również używać w zabezpieczeniach elementów przypominających daty urodzenia, imiona bliskich osób czy innych prostych sekwencji znaków.

Specjaliści radzą konstruować bardzo rozbudowane ciągi, które będą składać się z minimum dwunastu zróżnicowanych liter i cyfr. Należy w nich dość nieprzewidywalnie mieszać wielkie litery, symbole oraz liczby, unikając oczywistych schematów standardowego układu klawiatury. Doskonałym wsparciem jest zainstalowanie bezpiecznego menedżera haseł, który nie tylko sprawnie wygeneruje unikalny kod, ale też w bezpieczny sposób go zachowa.

