Natalia Niemen Trio wystąpi w Hotelu Bellotto. Znamy szczegóły muzycznego wydarzenia

Dokładnie 24 września 2026 roku zabytkowe podziemia warszawskiego Hotelu Bellotto wypełnią się dźwiękami w wykonaniu zespołu Natalia Niemen Trio. Ten unikalny projekt muzyczny opiera się na współpracy wszechstronnej wokalistki, kompozytorki oraz altowiolistki z dwoma znakomitymi muzykami. Na scenie towarzyszyć jej będą gitarzysta Andrzej Gondek oraz saksofonista Olaf Węgier. Całe trio skupia się na przekazywaniu emocji płynących prosto z duszy, gwarantując zgromadzonym słuchaczom niezapomniane wrażenia oraz bardzo intymny kontakt z autentyczną muzyką na żywo.

Autor: Live Music w Hotelu Bellotto/ Materiały prasowe

Koncert Natalii Niemen w Warszawie. Soulowe hity w Hotelu Bellotto

Program nadchodzącego występu opiera się na starannie dobranych kompozycjach, stanowiących muzyczny ukłon w stronę amerykańskich ikon rocka, bluesa oraz soulu, a także polskiej sceny. Słuchacze zgromadzeni na widowni usłyszą autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin, Otis Redding, Johnny Winter czy Sam Cooke. Kameralne aranżacje tych ponadczasowych hitów zachowają swoją pierwotną energię, oferując jednocześnie zupełnie odświeżone brzmienie. Ważnym elementem wydarzenia będą również piosenki legendarnego Czesława Niemena, które w osobistym wykonaniu jego własnej córki zawsze dostarczają mnóstwa prawdziwych wzruszeń.

Natalia Niemen zajmuje się na co dzień nie tylko śpiewem, ale także grą na altówce, komponowaniem, pisaniem tekstów i tworzeniem zróżnicowanych sztuk wizualnych. Artystka dorastała w artystycznym środowisku, a to właśnie słynny ojciec zaszczepił w niej ogromną pasję do klasycznych, oldschoolowych brzmień oraz charakterystycznego, afroamerykańskiego frazowania w partiach wokalnych. Taka domowa edukacja pozwoliła piosenkarce wypracować ogromną swobodę sceniczną i łatwość w odnajdywaniu się w najróżniejszych stylach muzycznych. Wokalistka stanowczo unika prostego odtwarzania oryginalnych melodii, stawiając na własne, przemyślane i głębokie interpretacje doskonale znanych utworów.

Cykl Live Music w Hotelu Bellotto. Kameralne występy w piwnicach

Zbliżający się wielkimi krokami koncert Natalii Niemen Trio organizowany jest w ramach specjalnego cyklu muzycznego Live Music, który doskonale ożywia przestrzeń zabytkowych piwnic. Historyczne mury zlokalizowane pod Hotelem Bellotto stwarzają idealne warunki do obcowania ze sztuką w niezwykle kameralnym gronie, tworząc magię między artystami a widownią. Projekt ten powstał z myślą o bardzo wymagających odbiorcach, którzy są zmęczeni ogromnymi, masowymi imprezami i poszukują głębszych relacji z ulubionymi wykonawcami. Bliski kontakt z muzykami to element budujący zupełnie inną jakość, która jest bardzo trudna do osiągnięcia w olbrzymich, standardowych halach widowiskowych.

Uroczyste wydarzenie odbędzie się dokładnie 24 września 2026 roku, a start koncertu zaplanowano punktualnie na godzinę 19:00.