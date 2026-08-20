Na linii M1 trwa wymiana urządzeń sterowania ruchem i instalacji

Pierwszy odcinek linii M1 uruchomiono w 1995 roku, ale część infrastruktury powstawała jeszcze w latach 80. Po latach intensywnej eksploatacji urządzenia i instalacje trzeba wymieniać albo dostosowywać do obecnych standardów. Zarząd Transportu Miejskiego i Metro Warszawskie od kilku lat prowadzą więc kolejne etapy modernizacji najstarszej linii.

Zakres prac obejmuje m.in. urządzenia sterowania ruchem, instalacje energetyczne, systemy przeciwpożarowe i monitoring. Modernizacja dotyczy też infrastruktury na stacjach. Efekt ma być konkretny: większa niezawodność, bezpieczeństwo i wygoda pasażerów.

Nowe oświetlenie pojawi się na stacjach Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum

Jednym z większych zadań jest wymiana przestarzałego oświetlenia. Prace obejmują oświetlenie podstawowe i awaryjne. Nowe instalacje LED mają jednocześnie zmniejszyć zużycie energii i poprawić jakość światła na stacjach.

W 2026 roku roboty zaplanowano m.in. na stacjach Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Prace nie ograniczą się do wymiany lamp. Obejmą także instalacje elektryczne i elementy infrastruktury technicznej powiązane z oświetleniem.

Na stacjach M1 trwa wymiana ścieżek prowadzących i pól uwagi

Modernizacja linii M1 obejmuje też dostępność stacji. Stopniowo wymieniane są ścieżki prowadzące, pola uwagi i pasy ostrzegawcze, które pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym bezpiecznie poruszać się po metrze. To kolejny etap dostosowywania starszych stacji do obecnych wymagań.

Dotychczasowe elementy ze stali nierdzewnej zastępują rozwiązania z granitu. Podobne prace przeprowadzono już wcześniej na kilku stacjach, a program poprawy dostępności na najstarszej linii trwa dalej.

Na Kabatach trwa przebudowa układu torowego i urządzeń sterowania ruchem

Osobnym zadaniem jest modernizacja układu torowego przy stacji Kabaty. Prace toczą się w części technicznej obiektu i obejmują przebudowę torów oraz montaż nowych urządzeń sterowania ruchem. To inwestycja, której większość pasażerów nie zobaczy, ale odczuje jej skutki w działaniu linii.

Po zakończeniu prac pociągi będą mogły sprawniej zawracać za stacją pasażerską. Łatwiejszy ma być też wjazd kolejnych składów na linię ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. W efekcie ruch na całej linii M1 ma być lepiej zorganizowany.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI