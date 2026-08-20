Tragiczny wypadek na Mazowszu. Śledczy badają śmierć 4-latki, apel policji o nagrania

Dramatyczna walka o życie 4-latki

Zdarzenie miało miejsce 9 sierpnia w okolicach godziny 14:00, w miejscowości Dąbrówka na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego. Za kierownicą opla astry siedziała kobieta, z którą podróżowała jej czteroletnia pociecha. Ustalono już, że kierująca nie posiadała stosownych uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Ze wstępnych informacji wynika, że w rejonie drogi nagle pojawił się łoś. Chociaż zwierzę nie wtargnęło bezpośrednio na jezdnię, kierująca gwałtownie skręciła. W efekcie auto wypadło z trasy i uderzyło w przydrożne drzewo. Sama matka wyszła z wypadku niemal bez szwanku, jednak u jej czteroletniej córki doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Ekipy ratunkowe prowadziły heroiczną, ponad trzydziestominutową reanimację na miejscu zdarzenia. Później poszkodowaną przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki medycznej. Dziewczynka doznała rozległych obrażeń czaszki oraz kręgosłupa, a lekarze oceniali jej stan jako skrajnie krytyczny. Tydzień później zapadła decyzja o odłączeniu aparatury, która podtrzymywała funkcje życiowe dziecka.

Obecnie prokuratura wnikliwie analizuje, w jakich warunkach podróżowała dziewczynka. Z ustaleń wynika, że zajmowała ona miejsce na przednim fotelu pasażera. Według relacji matki, dziecko znajdowało się w odpowiednim foteliku i miało zapięte pasy bezpieczeństwa. Kobieta złożyła już zeznania, przyznając się do zarzutów postawionych jej przez organy ścigania.

Służby apelują do świadków wypadku z Dąbrówki

Obecnie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim starają się szczegółowo zrekonstruować okoliczności tego fatalnego zdarzenia. Mundurowi proszą o kontakt wszystkie osoby, które były naocznymi świadkami lub posiadają jakiekolwiek dane mogące wesprzeć trwające dochodzenie. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z rejestratorów jazdy od kierowców przejeżdżających tamtego dnia przez Dąbrówkę.

Stróże prawa apelują do każdego, kto dysponuje choćby drobnymi informacjami pozwalającymi na odtworzenie chronologii wypadku. Wszystkie osoby mogące wnieść coś do sprawy proszone są o pilny kontakt z nowodworską komendą policji.