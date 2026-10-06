Odwiedź budowaną stację metra w Warszawie. Rafał Trzaskowski podał nowy termin

Dzień otwarty na budowanej stacji metra 10.10.2026

W połowie września dzień otwarty na budowanej stacji metra Lazurowa na linii M2 cieszył się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem ze strony tysięcy chętnych. Chcieli oni na własne oczy zobaczyć, jak powstaje nowy, bemowski odcinek podziemnej kolejki.

Z uwagi na ten wielki popyt, władze Warszawy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom fanów metra i zapraszają na kolejny dzień otwarty. Tym razem odbędzie się on na stacji metra Chrzanów. Kiedy? W sobotę, 10 października.

Zwiedzanie zaplanowano od godz. 11:00. Wejścia na teren budowy realizowane będą do godz. 15:00. W przypadku dużej frekwencji kolejka może zostać zamknięta wcześniej, jeśli jej długość będzie wskazywać, że kolejne osoby mogłyby wejść na teren budowy dopiero po godz. 15:00. O możliwości wcześniejszego zamknięcia bram decydować będzie liczba osób oczekujących oraz czas potrzebny na bezpieczne przeprowadzenie zwiedzania.

Na spacer nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale na miejscu trzeba będzie zapoznać się z regulaminem zwiedzania i go podpisać. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić ważną legitymację uczniowską oraz posiadać pisemną zgodę opiekuna.

Wydarzenie, na które zaprosił w specjalnym filmiku w social mediach sam prezydent miasta Rafał Trzaskowski, z pewnością przyciągnie tysiące miłośników transportu publicznego z Warszawy, ale również spoza miasta.

Nowy odcinek metra M2

Obecnie trwają ostatnie prace nad brakującym, zachodnim odcinkiem linii metra M2 na warszawskim Bemowie. Znajdą się na nim aż trzy nowe stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także Stacja Techniczno-Postojowa Mory.

Prace budowlane w tunelu mogą się zakończyć już w listopadzie tego roku, jednak przed udostępnieniem stacji pasażerom konieczne będzie jednak przeprowadzenie licznych testów (które już trwają), odbiorów i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy stolicy przejadą się pociągami na nowym odcinku M2 już na początku 2027 roku.

Budowa metra, a także zakup taboru kosztowały miasto ponad trzy miliardy złotych, z czego 1,1 miliarda pochodziło ze wsparcia funduszy unijnych.

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