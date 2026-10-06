Odwiedź budowaną stację metra w Warszawie. Rafał Trzaskowski podał nowy termin

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-06 12:20

Warszawskie metro ponownie otwiera swoje podwoje dla mieszkańców! Po ogromnym zainteresowaniu dniem otwartym na stacji Lazurowa, już 10 października będzie można zwiedzić budowaną stację Chrzanów na linii M2. Prezydent Rafał Trzaskowski osobiście zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli z bliska przyjrzeć się postępom prac na zachodnim odcinku metra, którego otwarcie dla pasażerów planowane jest na początek 2027 roku.

Dzień otwarty na budowanej stacji metra 10.10.2026

W połowie września dzień otwarty na budowanej stacji metra Lazurowa na linii M2 cieszył się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem ze strony tysięcy chętnych. Chcieli oni na własne oczy zobaczyć, jak powstaje nowy, bemowski odcinek podziemnej kolejki. 

Z uwagi na ten wielki popyt, władze Warszawy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom fanów metra i zapraszają na kolejny dzień otwarty. Tym razem odbędzie się on na stacji metra Chrzanów. Kiedy? W sobotę, 10 października

Zwiedzanie zaplanowano od godz. 11:00. Wejścia na teren budowy realizowane będą do godz. 15:00. W przypadku dużej frekwencji kolejka może zostać zamknięta wcześniej, jeśli jej długość będzie wskazywać, że kolejne osoby mogłyby wejść na teren budowy dopiero po godz. 15:00. O możliwości wcześniejszego zamknięcia bram decydować będzie liczba osób oczekujących oraz czas potrzebny na bezpieczne przeprowadzenie zwiedzania. 

Na spacer nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale na miejscu trzeba będzie zapoznać się z regulaminem zwiedzania i go podpisać. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić ważną legitymację uczniowską oraz posiadać pisemną zgodę opiekuna.

Wydarzenie, na które zaprosił w specjalnym filmiku w social mediach sam prezydent miasta Rafał Trzaskowski, z pewnością przyciągnie tysiące miłośników transportu publicznego z Warszawy, ale również spoza miasta. 

Nowy odcinek metra M2

Obecnie trwają ostatnie prace nad brakującym, zachodnim odcinkiem linii metra M2 na warszawskim Bemowie. Znajdą się na nim aż trzy nowe stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także Stacja Techniczno-Postojowa Mory.

Prace budowlane w tunelu mogą się zakończyć już w listopadzie tego roku, jednak przed udostępnieniem stacji pasażerom konieczne będzie jednak przeprowadzenie licznych testów (które już trwają), odbiorów i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy stolicy przejadą się pociągami na nowym odcinku M2 już na początku 2027 roku.

Budowa metra, a także zakup taboru kosztowały miasto ponad trzy miliardy złotych, z czego 1,1 miliarda pochodziło ze wsparcia funduszy unijnych. 

Peron stacji metra Chrzanów z pasażerami i pociągiem. O dniu otwartym na budowie M2 przeczytasz na Eska Warszawa.
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