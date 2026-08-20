Zwolennik Putina i gwiazdka OnlyFans ambasadorami pamięci Powstania Warszawskiego. Internauci pytają: „Co to ma być?!”

Monika Laskowska, znana m.in. z działalności przy galach freak fightowych, przedstawia się także jako twórczyni związana z platformą OnlyFans.

Marcin „Różal” Różalski to zawodnik sportów walki, który w przeszłości publicznie wypowiadał się m.in. na temat Rosji i Władimira Putina.

Akcję organizuje Stowarzyszenie „Warszawa 44”. Na stronie stowarzyszenia widnieje informacja o projekcie „Ambasador Pamięci Powstania Warszawskiego”

Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego stanowczo odcinają się od akcji stowarzyszenia.

80 niezwykłych pamiątek z Powstania Warszawskiego. Jan Ołdakowski: „Najbardziej wzrusza mnie...”

Gwiazda OnlyFans i freak fightów wśród ambasadorów

Monika Laskowska poinformowała w mediach społecznościowych, że otrzymała tytuł Ambasadorki Pamięci Powstania Warszawskiego. Jest znana przede wszystkim z działalności medialnej przy galach freak fightowych oraz aktywności w internecie, również na platformie dla dorosłych - OnlyFans.

Jej nominacja szybko zwróciła uwagę internautów. Część komentujących zastanawia się, jaki jest klucz doboru osób reprezentujących inicjatywę poświęconą pamięci Powstania Warszawskiego.

W gronie ambasadorów Marcin Różalski, wiązany z neonazistami

W gronie ambasadorów znalazł się także Marcin Różalski - informuje Wyborcza. Zawodnik MMA od lat jest obecny w przestrzeni publicznej nie tylko za sprawą sportu. W przeszłości wielokrotnie wzbudzał kontrowersje swoimi wypowiedziami.

Różalski deklarował m.in. sympatię do Władimira Putina i przedstawiał poglądy dotyczące wojny Rosji przeciwko Ukrainie, które spotykały się z krytyką. W internecie przypominane są również jego wcześniejsze kontrowersyjne wypowiedzi dotyczące osób homoseksualnych, transpłciowych i migrantów.

Różalski w przeszłości trenował i był związany z klubem sportowym, którego środowisko jest związane ze sceną neonazistowską. Wśród osób powiązanych z tym środowiskiem wymieniany był m.in. Olgierd L. ps. „Olo”, zatrzymany w 2024 r. przez ABW m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy handlu bronią. Sam Różalski deklaruje poglądy skrajnie nacjonalistyczne. W mediach społecznościowych publikował również zdjęcia, na których ma ubrania z symbolami neonazistowskimi, m.in. tzw. Czarne Słońce (Schwarze Sonne). Różalski twierdził jednak publicznie, że symbol ten nie ma dla niego znaczenia nazistowskiego.

Akcja Stowarzyszenia „Warszawa 44” obejmuje przedstawicieli różnych środowisk. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. sportowcy, dziennikarze i osoby publiczne. Sama inicjatywa ma przypominać o Powstaniu Warszawskim i angażować kolejne osoby w pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach z 1944 roku.