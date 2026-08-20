Nie żyje Krystyna Kodymowska ps. "Stokrotka". Rafał Trzaskowski żegna uczestniczkę Powstania Warszawskiego

Krystyna Kodymowska pochodziła z Bydgoszczy, jednak powojenne lata spędziła głównie w Trójmieście.

Jej domem w ostatnich latach była Gdynia, skąd systematycznie podróżowała do stolicy, by brać udział w rocznicowych obchodach zrywu z 1944 roku.

Prezydent Rafał Trzaskowski zaznaczył, że Warszawa nigdy nie zapomni jej powstańczego zaangażowania.

Krystyna Kodymowska nie żyje. Rafał Trzaskowski: "Warszawa na zawsze będzie jej wdzięczna"

We wtorek, 20 sierpnia, za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent stolicy opublikował smutną wiadomość o śmierci Krystyny Kodymowskiej (z domu Rafalskiej), ps. "Stokrotka". Rafał Trzaskowski przypomniał, że zmarła bohaterka przyszła na świat w Bydgoszczy, ale jej dorosłe, powojenne życie było nierozerwalnie związane z Trójmiastem, a w szczególności z Gdynią, gdzie spędziła ostatnie lata.

„Większość życia po wojnie mieszkała w Trójmieście, ostatnie lata spędzając w Gdyni. A Warszawa na zawsze będzie jej wdzięczna za to, gdy jako nastoletnia sanitariuszka i łączniczka służyła w Powstaniu Warszawskim”

Nastoletnia sanitariuszka i łączniczka w Powstaniu Warszawskim

Krystyna Kodymowska aktywnie walczyła w Powstaniu Warszawskim. Wcieliła się wówczas w niebezpieczną rolę nastoletniej sanitariuszki i łączniczki. Mimo że po zakończeniu wojny jej drogi poprowadziły do Trójmiasta, stolica o niej nie zapomniała. Rafał Trzaskowski miał okazję wielokrotnie spotykać się ze "Stokrotką" w Warszawie podczas corocznych sierpniowych obchodów.

„Zawsze imponowała świetną formą. Ogromna strata. Dziękujemy i będziemy pamiętać, Pani Krystyno”

Kolejna strata dla Warszawy. Zmarła Krystyna Kodymowska

Odejście Krystyny Kodymowskiej to kolejna smutna informacja o śmierci weteranki zrywu z 1944 roku. Niedawno media obiegła wiadomość o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej ps. "Pączek", zasłużonej bohaterki, która przez lata niestrudzenie dbała o pamięć ofiar Powstania Warszawskiego.

W związku ze śmiercią Wandy Traczyk-Stawskiej mieszkańcy Warszawy zyskali możliwość jej osobistego pożegnania. W Izbie Pamięci, zlokalizowanej przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, wyłożona jest księga kondolencyjna. Rafał Trzaskowski zachęcił warszawiaków do dokonywania wpisów oraz składania kwiatów w miejscach, które miały szczególne znaczenie dla zmarłej bohaterki.