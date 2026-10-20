Nie Warszawa. Te miasta przyciągają Polaków, oto nowe zestawienie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-20 7:19

Gdzie Polacy najchętniej się osiedlają? Okazuje się, że to wcale nie gigantyczne metropolie budzą największe zainteresowanie. Portal Business Insider opracował zestawienie miejscowości skutecznie przyciągających nowych obywateli. Zobacz listę 30 miast, które królują w najnowszym zestawieniu.

Najbardziej pożądane miasta do życia. Kto rządzi na podium?

Zestawienie najchętniej wybieranych do życia miast w Polsce stworzył portal Business Insider, który posiłkował się statystykami Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącymi migracji. Analizą objęto okres od 2021 do 2025 roku, badając dokładnie, gdzie ludności przybywało, a skąd obywatele woleli się wyprowadzać. Kluczowym czynnikiem było saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, przy czym nowsze informacje miały większe znaczenie. W ten sposób zestawienie jasno obrazuje, które miejscowości były w ostatnich latach prawdziwym magnesem na nowych lokatorów.

Gdzie w Polsce obywatele najchętniej chcą mieszkać?

Liderzy rankingu najbardziej pożądanych miast w Polsce mogą być sporym zaskoczeniem. Kompletne zestawienie 30 miejscowości, które Polacy wybierają najczęściej na swój dom, można zobaczyć w poniższej galerii.

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Najbardziej pożądane miejsca do życia w Polsce.

Polacy omijają stolicę. Mniejsze miejscowości to nowy trend

W rankingu wyraźnie widać mocną reprezentację mniejszych miast. Taka lokalizacja jest idealna dla ludzi uciekających od wielkomiejskiego zgiełku, ale pragnących szybkiego dostępu do tamtejszych rynków pracy czy rozwiniętej infrastruktury. Co prawda w zestawieniu widnieją również tak potężne ośrodki jak Gdańsk czy Kraków, jednak nie zdołały one przebić się na sam szczyt. To udowadnia, że w kwestii migracyjnej wielkość metropolii nie gra pierwszych skrzypiec.

Najlepsze miasta do życia w kraju nad Wisłą

Powyższe zestawienie nie jest jedynym drogowskazem dla osób szukających wymarzonego miejsca do życia. Wcześniej prezentowaliśmy już ranking najlepszych do mieszkania miast w Polsce. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć tutaj: Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

Szczecin
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