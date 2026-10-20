Nie Warszawa. Te miasta przyciągają Polaków, oto nowe zestawienie

Najbardziej pożądane miasta do życia. Kto rządzi na podium?

Zestawienie najchętniej wybieranych do życia miast w Polsce stworzył portal Business Insider, który posiłkował się statystykami Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącymi migracji. Analizą objęto okres od 2021 do 2025 roku, badając dokładnie, gdzie ludności przybywało, a skąd obywatele woleli się wyprowadzać. Kluczowym czynnikiem było saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, przy czym nowsze informacje miały większe znaczenie. W ten sposób zestawienie jasno obrazuje, które miejscowości były w ostatnich latach prawdziwym magnesem na nowych lokatorów.

Gdzie w Polsce obywatele najchętniej chcą mieszkać?

Liderzy rankingu najbardziej pożądanych miast w Polsce mogą być sporym zaskoczeniem. Kompletne zestawienie 30 miejscowości, które Polacy wybierają najczęściej na swój dom, można zobaczyć w poniższej galerii.

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Najbardziej pożądane miejsca do życia w Polsce.

Polacy omijają stolicę. Mniejsze miejscowości to nowy trend

W rankingu wyraźnie widać mocną reprezentację mniejszych miast. Taka lokalizacja jest idealna dla ludzi uciekających od wielkomiejskiego zgiełku, ale pragnących szybkiego dostępu do tamtejszych rynków pracy czy rozwiniętej infrastruktury. Co prawda w zestawieniu widnieją również tak potężne ośrodki jak Gdańsk czy Kraków, jednak nie zdołały one przebić się na sam szczyt. To udowadnia, że w kwestii migracyjnej wielkość metropolii nie gra pierwszych skrzypiec.

Najlepsze miasta do życia w kraju nad Wisłą

Powyższe zestawienie nie jest jedynym drogowskazem dla osób szukających wymarzonego miejsca do życia. Wcześniej prezentowaliśmy już ranking najlepszych do mieszkania miast w Polsce. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć tutaj: Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]