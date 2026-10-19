Policja poszukuje tych przestępców. Ich pseudonimy mogą zaskoczyć

Dlaczego przestępcy ukrywają się za dziwnymi pseudonimami?

Dla świata przestępczego posługiwanie się pseudonimami, przezwiskami i ksywkami to codzienność. Ma to wiele zastosowań. Przede wszystkim ułatwia zachowanie anonimowości oraz utrudnia organom ścigania rozpoznanie prawdziwych personaliów, co jest niezbędne do unikania odpowiedzialności. Dodatkowo, pseudonimy umożliwiają oddzielenie sfery prywatnej od kryminalnej działalności, co ma na celu ochronę bliskich przed konsekwencjami niezgodnych z prawem działań. Niejednokrotnie ksywka kreuje konkretny wizerunek – ma wzbudzać respekt, strach albo wskazywać na konkretną specjalizację w ramach działalności kryminalnej, stając się czymś w rodzaju "marki" w podziemiu. W zorganizowanych grupach przestępczych i gangach ksywki mogą także pełnić funkcję związaną z wewnętrzną hierarchią, budując poczucie spójności, odrębności i przynależności. Ostatecznie pseudonim to dla przestępcy nie tylko przykrywka, ale też nieodłączny element jego kryminalnej tożsamości.

Generał Garbus, Kiler i Żaba. Policja szuka tych mężczyzn

Osoby, które znajdują się w zakładce "Poszukiwani" na policyjnej stronie internetowej, są ścigane za poważne przestępstwa i stanowią niebezpieczeństwo dla reszty społeczeństwa. Wśród ich przewinień znajdują się między innymi oszustwa finansowe, wymuszenia rozbójnicze, rozboje przy użyciu niebezpiecznych narzędzi oraz zabójstwa. Publikacja ich danych i wizerunków ma zachęcić obywateli do pomocy w ich ujęciu. Znaczna część poszukiwanych, podobnie jak inni przedstawiciele świata przestępczego, ukrywa się pod pseudonimami lub ksywkami. Pomaga im to w maskowaniu prawdziwej tożsamości, a także w zacieraniu śladów, co komplikuje działania policji.

W dołączonej galerii zdjęć zamieszczamy wizerunki kilkudziesięciu poszukiwanych przez policję mężczyzn. Niektóre z ich pseudonimów mogą być naprawdę zaskakujące!

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Co zrobić, gdy zauważysz osobę poszukiwaną? Powiadom policję

Jeżeli spotkasz kogoś, kto jest poszukiwany przez policję, powinieneś przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. W żadnym wypadku nie powinieneś konfrontować się z taką osobą, ani próbować zatrzymać jej na własną rękę, ponieważ może stwarzać zagrożenie! W takiej sytuacji należy niezwłocznie wybrać numer alarmowy 997 lub 112. Przekaż dyżurnemu precyzyjne informacje o miejscu przebywania, wyglądzie i kierunku ucieczki poszukiwanego, a także inne ważne szczegóły. Jeżeli to bezpieczne, obserwuj z bezpiecznej odległości, nie zwracając na siebie uwagi. Pamiętaj, że do Twoich zadań należy jedynie przekazanie informacji, a za ujęcie odpowiadają policjanci.