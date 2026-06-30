Nie żyje Irena Paśnik. Bohaterka Powstania Warszawskiego miała 100 lat

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-30 9:36

Pod koniec czerwca dotarła do nas tragiczna wiadomość. Odeszła Irena Paśnik, znana pod pseudonimami „Irka” oraz „Miła”, zasłużona łączniczka i sanitariuszka walcząca w pułku „Baszta” podczas Powstania Warszawskiego. W październiku obchodziłaby 101. urodziny.

Płonąca żółta świeca żałobna oraz dwie białe lilie, symbolizujące pożegnanie z bohaterką Powstania Warszawskiego. Obok nich, w okrągłej czarno-białej ramce, Irena Paśnik Irka z uśmiechem spogląda w obiektyw, o jej historii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock; Rafał Trzaskowski/ Facebook

Prezydent Warszawy żegna Irenę Paśnik

We wtorek, 30 czerwca w godzinach porannych Rafał Trzaskowski poinformował o stracie wybitnej postaci. Za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent stolicy opublikował oficjalny wpis, w którym oddał hołd zasłużonej weterance.

„Irena Paśnik (z domu Szyperska) "Irka". Łączniczka z Pułku "Baszta". Bohaterka Warszawy. Minionej nocy odeszła na wieczną wartę. W październiku skończyłaby 101 lat” - napisał na swoim profilu.

„Pani Ireno, stolica zawsze będzie Pani wdzięczna. Zawsze będziemy o Pani pamiętać” - dodał włodarz stolicy, podkreślając historyczne zasługi zmarłej kobiety dla całego miasta.

Kim była Irena Paśnik, znana jako „Irka”?

Urodzona w 1925 roku kobieta zapisała się na kartach polskiej historii jako uczestniczka zrywu niepodległościowego. W trakcie Powstania Warszawskiego niosła pomoc jako sanitariuszka oraz łączniczka w strukturach pułku „Baszta”. Swoją trudną służbę pod pseudonimami „Irka” i „Miła” pełniła na terenie Czerniakowa, Mokotowa oraz Sadyby.

Za swoje wybitne poświęcenie w walce o kraj została doceniona licznymi państwowymi odznaczeniami, w tym Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość. W 2014 roku otrzymała również specjalny Medal Pamiątkowy przygotowany z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego, który został jej wręczony jako zaszczytne wyróżnienie przez Związek Powstańców Warszawskich.

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