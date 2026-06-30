Śmigłowce nad Warszawą. Wojska Specjalne wydały ważny komunikat

Wojska Specjalne przekazały, że na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości prowadzone są zajęcia taktyczno-ogniowe. Szkolenie odbywa się w uzgodnieniu z władzami samorządowymi i stanowi element regularnie organizowanych ćwiczeń.

W ramach działań wykorzystywane są śmigłowce, dlatego mieszkańcy mogą usłyszeć ich przeloty nad miastem i okolicami. W terenie będą także poruszać się wojskowe pojazdy.

Osoby, które zauważą żołnierzy, nie powinny być zaskoczone ich wyglądem. Uczestnicy szkolenia będą wykonywać zadania zarówno w umundurowaniu polowym, jak i w ubraniach cywilnych. Każdy z nich będzie wyposażony w broń, co wynika z charakteru prowadzonych ćwiczeń.

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Wojsko podkreśla, że o planowanych działaniach wcześniej poinformowano lokalne władze oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Oznacza to, że obecność żołnierzy i śmigłowców jest związana wyłącznie z zaplanowanym szkoleniem.

Na zakończenie komunikatu Wojska Specjalne podziękowały mieszkańcom za wyrozumiałość oraz odpowiedzialną postawę w czasie trwania ćwiczeń.