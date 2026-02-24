Nie żyje Maria Znojewska. Łączniczka Powstania Warszawskiego miała 103 lata

Wojenne losy łączniczki

Maria Znojewska przyszła na świat w 1923 roku. Już jako nastolatka, w 1937 roku, wstąpiła w szeregi Przysposobienia Wojskowego Kobiet, gdzie szkoliła się pod okiem swojej kuzynki, Ireny Majewskiej-Bojnarowskiej. Kursy odbywały się zarówno w pruszkowskim gimnazjum, jak i podczas letnich wyjazdów nad Bałtyk. Okres okupacji nie przerwał jej edukacji; pobierała nauki w ramach tajnych kompletów w Szkole Handlowej. Jednocześnie podjęła pracę zawodową w znanych browarach Haberbusch i Schiele.

W strukturach podziemnych przydzielono ją do VII Obwodu „Obroża”, działającego w Rejonie „Helenów”. Pełniła kluczową funkcję łączniczki, kursując między stolicą a obozem przejściowym Dulag 121. Jej szlak bojowy wiódł z Pruszkowa przez Wolę aż na Ochotę. Dramatyczne chwile przeżyła w sierpniu 1944 roku, gdy została ranna odłamkiem w nogę w okolicy Placu Narutowicza. Mimo obrażeń nie wycofała się z działań. Po opatrzeniu ran pozostała w punkcie sanitarnym, by nieść pomoc innym poszkodowanym powstańcom i cywilom.

Po zakończeniu działań wojennych osiedliła się w Pruszkowie, a następnie przeprowadziła się do Kalisza. Państwo doceniło jej bohaterstwo szeregiem odznaczeń. W jej posiadaniu znalazł się między innymi Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska oraz Warszawski Krzyż Powstańczy. Uhonorowano ją także statusem Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową Akcji „Burza”.

Pożegnanie bohaterki

Informację o śmierci weteranki przekazało w poniedziałek (24 lutego) Muzeum Powstania Warszawskiego, publikując oficjalny komunikat:

„Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 103 lat na wieczną wartę odeszła Maria Znojewska ps. »Alina«. Po wojnie mieszkała w Pruszkowie, następnie w Kaliszu. Odznaczona między innymi Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową Akcji »Burza«. Cześć Jej pamięci!”

Głos zabrał również prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski, który w poruszających słowach pożegnał zasłużoną mieszkankę miasta.

„Odejście Pani Marii Znojewskiej to moment żałoby dla całej społeczności naszego miasta”

Prezydent podkreślił również wyjątkowy charakter zmarłej:

„Była nie tylko bohaterką powstania warszawskiego, ale przede wszystkim niezwykle ciepłym, serdecznym człowiekiem, który swoją obecnością i opowieściami potrafił poruszyć serca kolejnych pokoleń Kaliszan. Jej życie było pięknym świadectwem odwagi, wierności wartościom i miłości do Ojczyzny. W imieniu mieszkańców Kalisza składam jej rodzinie i bliskim wyrazy najgłębszego współczucia oraz zapewnienie o naszej wdzięcznej pamięci”