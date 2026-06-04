Nie żyje prof. Katarzyna Kołodziejczyk. Znamy szczegóły ostatniego pożegnania

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Nie żyje prof. Katarzyna Kołodziejczyk. Związana z UW przez całą karierę
W mediach społecznościowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW poinformowano o ogromnej stracie. Zmarła prof. Katarzyna Kołodziejczyk miała zaledwie 53 lata. Od samego początku swojej kariery zawodowo była związana z Uniwersytetem Warszawskim. Pełniła tam wiele ważnych stanowisk, będąc m.in. prodziekanem WNPiSM ds. nauki, szefową Studium Bezpieczeństwa Narodowego czy kierowniczką Dziennego Magisterskiego Studium Stosunków Międzynarodowych. Zasiadała także w Naukowym Komitecie Nauk Politycznych PAN jako sekretarz oraz oceniała uczestników Olimpiady o Unii Europejskiej i Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Należała ponadto do Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Niedawno, bo 3 lipca 2025 roku, objęła stanowisko dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.
Społeczność akademicka wspomina ją ze wzruszeniem. Podkreślono, że prof. Kołodziejczyk stanęła na czele wydziału w wymagającym czasie, poświęcając się pracy dla dobra uczelni. Zwrócono uwagę na to, że zawsze była blisko ludzi – wykładowców, współpracowników i studentów. Dla wielu stanowiła wzór serdeczności, optymizmu oraz troski o dobro wspólne. Jej pogoda ducha i ogromna energia zostaną trwale zapamiętane przez wszystkich, którzy mieli okazję z nią współpracować.
Pogrzeb prof. Katarzyny Kołodziejczyk. Data i miejsce
Uroczystości pogrzebowe wybitnej wykładowczyni odbędą się w czwartek, 11 czerwca. Nabożeństwo żałobne zaplanowano na godzinę 13:30. Zostanie ono odprawione w kościele św. Katarzyny w Warszawie, zlokalizowanym przy ulicy Fosa 17. Po zakończeniu mszy zmarła profesor spocznie na Cmentarzu Służewskim Starym, dokąd wyruszy kondukt żałobny.
Uczelnia poinformowała również o możliwości oddania hołdu zmarłej. W Gmachu Audytoryjnym WNPiSM UW, a dokładnie w foyer Auli im. J. Baszkiewicza, wystawiono księgę kondolencyjną. Każdy, kto pragnie pożegnać prof. Katarzynę Kołodziejczyk, może się do niej wpisać. Księga będzie dostępna dla żałobników aż do dnia pogrzebu.
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