Ciężarówka uderzyła w radiowóz. Strażacy wycinali rannego policjanta

Wypadek w Wesołej. Ciężarówka wjechała w nieoznakowany radiowóz

Do poważnego wypadku doszło dziś, 18 czerwca po godzinie 9:00 rano na ulicy Okuniewskiej w warszawskiej Wesołej. Samochód ciężarowy uderzył w tył osobówki, która okazała się nieoznakowanym pojazdem policyjnym. W środku jechało się dwóch funkcjonariuszy, którzy w wyniku silnego zderzenia zostali ranni i wymagali pilnej pomocy medycznej. Jeden z mundurowych zdołał o własnych siłach opuścić zniszczone auto. Drugi został uwięziony w zmiażdżonym aucie. Konieczna była interwencja straży pożarnej, która przy użyciu narzędzi hydraulicznych wycięła drzwi, aby uwolnić zakleszczonego policjanta.

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Ranni mundurowi trafili do szpitala. Trwa śledztwo i usuwanie skutków kolizji

Poszkodowani policjanci zostali przewiezieni do szpitala gdzie przechodzą badania. Jak ustalili pracujący na miejscu mundurowi, kierujący pojazdem ciężarowym posiadał ważne uprawnienia i w chwili uderzenia w policyjne auto był trzeźwy. Śledczy pracują nad odtworzeniem przebiegu wypadku i ustaleniem przyczyn najechania na tył radiowozu. Zdarzenie wywołało potężny paraliż komunikacyjny na ulicy Okuniewskiej, gdzie zablokowano jeden pas jezdni i wprowadzono ruch wahadłowy. Czasowo zamknięto również przejazd kolejowy przy ulicy Żółkiewskiego, co wywołało duże utrudnienia drogowe trwające do późnych godzin popołudniowych.

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