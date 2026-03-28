Noc Konfesjonałów 2026 w Warszawie. Gdzie i kiedy odbędzie się nocna spowiedź?

Noc Konfesjonałów 2026 dla wiernych z różnych części kraju

Jak wyjaśnił koordynator Nocy Konfesjonałów ks. Grzegorz Adamski, inicjatywa ma umożliwić spowiedź zabieganym wiernym, którzy nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty w ciągu dnia. Akcja jest odpowiedzią na duchowe potrzeby współczesnego człowieka i rosnące tempo życia.

- Spotykałem wielu ludzi, którzy w nawale pracy i przedświątecznych przygotowań stawali na progu świąt ze świadomością, że zdążyli posprzątać dom i upiec ciasta, ale nie zrobili tego, co najistotniejsze w duchowym przeżyciu Wielkanocy, czyli nie wyspowiadali się. Często orientowali się w momencie, kiedy w parafiach już zakończyły się rekolekcje wielkopostne, zakończyły się spowiedzi i zwyczajnie nie mieli gdzie się wyspowiadać. Tak narodził się pomysł otwarcia kościołów i konfesjonałów w nocy - powiedział duchowny w rozmowie z PAP, dodając, że kolejną grupą, która może skorzystać z akcji, są również osoby na co dzień mieszkające za granicą, które tuż przed świętami przyjeżdżają do Polski, by spędzić Wielkanoc z rodziną.

Noc Konfesjonałów 2026 w Warszawie - gdzie i kiedy nocna spowiedź?

Jak wynika z informacji udostępnionych na stronie internetowej Nocy Konfesjonałów, w tegorocznej edycji akcji weźmie udział siedem parafii z Warszawy:

parafia św. Rity z Cascii (Żupnicza 27): sobota, 28 marca, godz. 20:00-03:00;

parafia św. Marii Magdaleny (Kowalskiego 31): sobota, 28 marca, godz. 20:00-3:00;

parafia św. Wojciecha (Wolska 76): Wielki Poniedziałek, godz. 17:00-00:00;

parafia św. Alojzego Orione (Lindleya 12): Wielki Poniedziałek, godz. 20:00-23:00;

Świątynia Opatrzności Bożej (Hlonda 1): Wielka Środa, godz. 17:00-00:00;

parafia Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (Żytnia 1): Wielki Piątek, godz. 20:00-23:00

parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia (Św. Bonifacego 9): Wielki Piątek, godz. 21:00-00:00.

Warto zaznaczyć, że lista ta może się jeszcze wydłużać, więc zainteresowani powinni na bieżąco sprawdzać stronę Nocy Konfesjonałów 2026.

