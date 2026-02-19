Nocne zderzenie na trasie S8. Cztery auta rozbite na moście

Poważne zderzenie sparaliżowało fragment trasy S8 w Warszawie. Na moście Grota-Roweckiego rozbiły się cztery pojazdy osobowe, co doprowadziło do zablokowania dwóch pasów ruchu i sporych kłopotów dla kierowców.

Niebezpieczny manewr na wysokości Marymontu

Do incydentu doszło w godzinach nocnych na jezdni tranzytowej prowadzącej w kierunku Poznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców uderzył w bariery linowe po lewej stronie, co zapoczątkowało reakcję łańcuchową i uszkodzenie kolejnych aut.

Wszyscy uczestnicy karambolu zostali przebadani przez przybyłe na miejsce zespoły ratownictwa medycznego. Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji. Teren zdarzenia zabezpieczały zastępy straży pożarnej oraz policjanci, którzy ustalają szczegółowy przebieg wypadku.

Rozbite samochody spowodowały znaczne utrudnienia w ruchu na wylocie w stronę Poznania. O sytuacji na drodze poinformowały profile Wawa Hot News 24 i Miejski Reporter.