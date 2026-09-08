Nowa twarz w ekipie Trzaskowskiego. To ona zastąpi Aldonę Machnowską-Górę

Trzaskowski wita na pokładzie nowego człowieka

Magdalena Sroka, była wiceprezydentka Krakowa i była szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przejmie zadania, którymi wcześniej zajmowała się Aldona Machnowska-Góra. O powołaniu nowej współpracowniczki poinformował sam Rafał Trzaskowski we wtorek, 8 września, publikując wpis na platformie X. Prezydent stolicy zwrócił uwagę na jej bogate doświadczenie w zarządzaniu kulturą.

W poście Rafał Trzaskowski zaznaczył, że nowa dyrektorka koordynatorka posiada „ogromne doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi, także na szczeblu samorządowym”. Swój komunikat zakończył optymistycznym: „Witam na pokładzie!”.

Do mojego zespołu w warszawskim ratuszu dołącza Magdalena Sroka. Będzie dyrektorką koordynatorką do spraw kultury i równości, a także pełnomocniczką do spraw kobiet i równego traktowania.To osoba z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu projektami kulturalnymi, także na szczeblu… pic.twitter.com/EZ95APFbs1— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 8, 2026

„Do mojego zespołu w warszawskim ratuszu dołącza Magdalena Sroka. Będzie dyrektorką koordynatorką do spraw kultury i równości, a także pełnomocniczką do spraw kobiet i równego traktowania”

Magdalena Sroka przejmie nadzór nad Biurem Kultury

Magdalena Sroka weźmie na siebie odpowiedzialność za dwa kluczowe obszary w warszawskim ratuszu. Jako dyrektorka koordynatorka przejmie pieczę nad Biurem Kultury, a jako pełnomocniczka prezydenta Warszawy do spraw kobiet i równego traktowania pokieruje polityką równościową w mieście.

Nowa urzędniczka rozpocznie pracę już w środę, 9 września. Warto jednak zaznaczyć, że stanowisko dyrektorki koordynatorki nie daje jej uprawnień zastępczyni prezydenta. Mimo to przejmie ona nadzór nad sferą, którą wcześniej zarządzała wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.

Od lipcowych dymisji w 2026 roku Biuro Kultury znajdowało się pod bezpośrednią kontrolą Rafała Trzaskowskiego. Nominacja Sroki zamyka ten etap osobistego nadzoru prezydenta nad miejską kulturą.

Trzeba jednak pamiętać, że Magdalena Sroka nie wchodzi bezpośrednio w buty Machnowskiej-Góry, ponieważ nie otrzymała fotela wiceprezydentki. Od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego, Trzaskowski powołał na te stanowiska Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jendrysik.

Kim jest Magdalena Sroka?

Magdalena Sroka urodziła się 4 czerwca 1977 roku w Krakowie. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie specjalizowała się w teatrologii.

Jej kariera zawodowa trwa od ponad ćwierć wieku i skupia się na zarządzaniu kulturą, produkcji eventów oraz koordynacji projektów dla samorządów, administracji państwowej i sektora kreatywnego.

W latach 2010-2015 była związana z krakowskim samorządem, pełniąc funkcję zastępczyni prezydenta Jacka Majchrowskiego. W tym czasie odpowiadała za kulturę i promocję, a okresowo również za turystykę i sport.

W 2015 roku wygrała konkurs na dyrektorkę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którym zarządzała do 2017 roku. Następnie, od 2018 do 2026 roku, była dyrektorką kreatywną Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

Obecnie przed Magdaleną Sroką otwierają się nowe wyzwania w stołecznym ratuszu.