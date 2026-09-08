Kat Putina zostaje za kratami. Miał zabijać też w Warszawie

Sąd w Lublinie przedłużył areszt dla Elnura A.

We wtorek, 8 września zapadło postanowienie o kontynuowaniu izolacji trzydziestosześcioletniego obywatela Gruzji. Według informacji przekazanych przez dziennik „Fakt”, lubelski wymiar sprawiedliwości zadecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztowania o następne trzy miesiące. Obrońca podejrzanego może złożyć zażalenie na tę decyzję, ponieważ orzeczenie nie zyskało jeszcze prawomocności.

Obecna sytuacja prawna wskazuje jednoznacznie, że mężczyzna nie opuści więziennych murów przynajmniej do 15 grudnia bieżącego roku.

Prokuratura skutecznie przekonała sąd do swoich racji, wskazując na ogromne niebezpieczeństwo ucieczki obcokrajowca lub ukrywania się przed organami ścigania. Obawiano się również ewentualnego matactwa ze strony zatrzymanego, a istotnym argumentem okazał się brak stałego zameldowania podejrzanego na terytorium naszego kraju.

Reprezentująca skład orzekający sędzia Marta Śmiech przekazała dziennikarzom, że dotychczas zebrane dowody pokazują ogromne szanse na popełnienie zarzucanych czynów przez oskarżonego. Trzeba jednak pamiętać, że taka ocena materiału dowodowego nie oznacza ostatecznego uznania jego winy na obecnym etapie postępowania.

Elnur A. miał zastrzelić Roberta Kuzowkowa w Białej Podlaskiej

Organy ścigania zarzucają Gruzinowi bezwzględną eliminację czterdziestoczteroletniego Roberta Kuzowkowa, funkcjonującego w Polsce pod pseudonimem Siemion Skriepiecki. Zbrodnia miała miejsce 15 czerwca tego roku na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca wystrzelił w stronę ofiary pięć kul, co doprowadziło do natychmiastowego zgonu mężczyzny.

Prokuratorzy zrekonstruowali przebieg zdarzeń, zakładając, że zamachowiec oddał początkowo dwa strzały, a kiedy cel upadł na ziemię, podszedł bliżej w celu oddania kolejnych. Technicy kryminalistyki zabezpieczyli na miejscu łuski, fragmenty amunicji oraz rzeczy osobiste zmarłego. Sposób działania sprawcy wyraźnie przypominał zaplanowaną egzekucję, wykluczając motyw rabunkowy czy przypadkową sprzeczkę.

Zamordowany Robert Kuzowkow zajmował się sztuką i satyrą, a jego twórczość obnażała zbrodnie dyktatury Władimira Putina, Ramzana Kadyrowa oraz Aleksandra Łukaszenki. Rosyjski opozycjonista zdecydował się na ucieczkę do naszego kraju w 2021 roku, próbując uniknąć represji jeszcze przed rozpoczęciem masowej inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy.

Zabójstwo na warszawskiej Woli w 2022 roku. Nowe zarzuty dla Gruzina

Sytuacja oskarżonego uległa w ostatnim czasie znacznemu pogorszeniu, gdyż śledczy przedstawili mu kolejne oskarżenia dotyczące morderstwa popełnionego w marcu 2022 roku na terenie warszawskiej Woli. Nowe informacje w sprawie potwierdził oficjalnie prokurator Piotr Antonii Skiba, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Organy śledcze milczą obecnie na temat szczegółów dotyczących zbrodni sprzed dwóch lat, nie ujawniając rodzaju zabezpieczonych dowodów ani reakcji samego aresztowanego na przedstawione mu oskarżenia.

Podejrzany o dwa morderstwa Elnur A. może spędzić w więzieniu resztę życia

W trakcie początkowych czynności śledczych trzydziestosześciolatek kategorycznie zaprzeczył swojemu udziałowi w zbrodni i nie chciał odpowiadać na pytania. Kiedy sprawa trafiła na wokandę przy okazji pierwszego wniosku aresztowego, mężczyzna podtrzymał swoje stanowisko, choć zdecydował się na złożenie częściowych zeznań, których zawartość pozostaje utajniona w interesie toczącego się postępowania.

Praca prokuratorów potrwa z pewnością jeszcze długie miesiące, a dalsze kierunki śledztwa warunkuje oczekiwanie na opinie biegłych. Kluczowa będzie również wnikliwa analiza połączeń telefonicznych oraz szczegółowe odtworzenie trasy przemieszczania się obywatela Gruzji w dniach poprzedzających tragedię oraz tuż po niej.

Elnur A. musi mierzyć się teraz z oskarżeniami o podwójne odebranie życia innym osobom. Za każde z tych makabrycznych przestępstw kodeks karny przewiduje możliwość wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności. Mimo powagi sytuacji, samo ogłoszenie zarzutów pozostaje wyłącznie etapem śledztwa i nie jest równoznaczne ze skazaniem podejrzanego prawomocnym wyrokiem.