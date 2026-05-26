Nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK powstanie w Warszawie. Inwestycja za 360 milionów złotych wzmocni ochronę polskiego internetu

Budowa Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK w Warszawie. Miasto stawia na rozwój technologii

Na warszawskiej Pradze powstanie nowy ośrodek, który zajmie się ochroną sieci i nowoczesnymi technologiami. Inwestycja ma pomóc w odpieraniu ataków i sprawić, że miejskie usługi będą działać bez żadnych zakłóceń. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podkreśla, że stolica chce być miejscem, gdzie pracują najlepsi specjaliści od bezpieczeństwa w internecie. Współpraca miasta z NASK trwa już od dwóch lat, a nowy budynek ma tylko te relacje zacieśnić.

Bardzo się cieszę z tego, że podjęliśmy razem taką decyzję, dlatego że Warszawa buduje się jako stolica i jako metropolia, która stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale również na wiedzę i na rozwój technologii. Centrum NASK-u się idealnie wpisuje w nasze priorytety. Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy. [...] Warszawa dalej będzie się wzmacniać jako hub technologiczny, a o to nam dokładnie chodzi. Hub, który dokłada się do naszego rozwoju, a przy okazji dba o bezpieczne funkcjonowanie miasta i wszystkich usług, które miasto zapewnia – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W nowym budynku znajdą się specjalistyczne sale, w których specjaliści będą mogli pracować nad odpornością systemów na kryzysy. Ma to ogromne znaczenie dla funkcjonowania urzędów i spółek miejskich, które na co dzień przechowują dane mieszkańców i obsługują setki spraw przez internet.

Ile kosztuje Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK? Inwestycja w sprzęt i szkolenia

Cały projekt pochłonie ogromne pieniądze, bo ponad 360 milionów złotych. Paweł Olszewski z Ministerstwa Cyfryzacji tłumaczy, że te środki zostaną wydane nie tylko na nowoczesne maszyny, komputery i serwery. Równie ważne są szkolenia dla ludzi, którzy będą potrafili obsłużyć te skomplikowane systemy i szybko reagować w razie zagrożenia. Cyberbezpieczeństwo to obecnie jeden z najważniejszych celów dla polskiego rządu.

Cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest na absolutnym priorytecie polskiego rządu. Inwestujemy miliardy złotych. Dzisiaj informujemy Państwa, że spełniamy obietnice, realizujemy projekt, który właśnie przedstawiamy, Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ponad 360 milionów nie tylko na twardy sprzęt, na walkę, ale przede wszystkim również edukację, szkolenia, które są niezwykle kluczowe, bo nie tylko sprzęt w cyberbezpieczeństwie odgrywa rolę, ale również kompetentny i doświadczony człowiek – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Dzięki tym pieniądzom powstanie miejsce, w którym wiedza teoretyczna będzie łączyć się z praktyką. Budynek o powierzchni ponad 7700 metrów kwadratowych stanie się bazą dla ekspertów, którzy będą pilnować, aby nasze dane w sieci były bezpieczne.

Jak będzie wyglądać nowa siedziba NASK na Pradze? Laboratoria i muzeum internetu

Budynek będzie miał cztery piętra i zostanie postawiony na terenie, który jest pod opieką konserwatora zabytków. Oznacza to, że jego wygląd musi pasować do historycznej okolicy i starych koszar. Znajdą się tam specjalistyczne laboratoria, w których będzie można odzyskiwać dane po atakach hakerów. Powstaną też miejsca do testowania urządzeń, które muszą spełniać najwyższe normy tajności.

Pozwolenie na budowę to bardzo ważny element procesu inwestycyjnego, trudny także dlatego, że teren, na którym się znajdujemy, jest objęty ochroną konserwatorską, w związku z tym to, co Państwo zobaczą, musiało zostać uzgodnione z konserwatorem i musi być w zgodzie z poszanowaniem przestrzeni, a także historycznego elementu tej części Warszawy. [...] To także laboratorium odzyskiwania danych, które będzie wspierać jednostki w odzyskiwaniu danych po atakach różnego typu. To także kwestia certyfikacji cyberbezpieczeństwa i laboratoriów, które pozwolą prowadzić tę certyfikację także dla projektów, urządzeń, które mają charakter niejawny do poziomu tajnego – opowiadał Radosław Niekiel, dyrektor NASK.

Niezwykle ciekawym elementem inwestycji jest odbudowa dawnego składu broni, który znajduje się na tej samej działce. Choć obecnie to ruina, NASK zamierza przywrócić go do dawnego stanu. Budynek ten ma bardzo grubą konstrukcję – ściany wewnętrzne mają aż półtora metra grubości. Po remoncie powstanie tam Muzeum Polskiego Internetu, które będzie przypominać o tym, jak powstawała sieć w naszym kraju.

W ramach tego pozwolenia na budowę i w ramach uzgodnień z konserwatorem zabytków, NASK odbuduje tutaj na tym terenie budynek, który był kiedyś składem broni. I to jest też bardzo ciekawy budynek, bo to jest budynek, który ma cztery izby, ale nie ma między nimi wewnętrznego przejścia, a same ściany wewnętrzne to jest około półtora metra grubości. Więc taki budynek, są tutaj jego ruiny na działce, odbudujemy po to, żeby zachować też tę historyczną wartość tej części Pragi i zamienimy ten budynek w takie małe Muzeum Polskiego Internetu, bo NASK jako instytucja podłącza Polskę do Internetu – wyjaśnił Radosław Niekiel.

Obecnie laboratoria NASK już pracują w innych miejscach, ale nowa siedziba na Pradze-Północ pozwoli im rozwinąć skrzydła. Po wybraniu wykonawcy budowa ruszy pełną parą, a Warszawa zyska jeden z najnowocześniejszych ośrodków technologicznych w tej części Europy.