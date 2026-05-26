Opera Narodowa znowu zalicza wpadkę przy sprzedaży biletów. Klienci są wściekli

Kolejna awaria przy sprzedaży biletów do Opery Narodowej w Warszawie

W zeszły czwartek (21 maja) dokładnie o godzinie 11:00 ruszyła dystrybucja wejściówek na sezon 2026/27 w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Placówka kulturalna po raz kolejny postanowiła udostępnić w jednym momencie pule biletów na wszystkie nadchodzące wydarzenia, co natychmiast wywołało powtórkę z doskonale znanych problemów technicznych. Klienci, próbujący nabyć miejsca zarówno stacjonarnie w kasach, jak i online, szybko zderzyli się ze ścianą przeciążonych serwerów, które nie wytrzymały naporu ogromnej liczby zainteresowanych.

Niestabilność platformy sprzedażowej objawiała się przedłużającym się ładowaniem stron oraz całkowitą niemożnością zalogowania się do konta użytkownika. Zdesperowani widzowie byli zmuszeni spędzać nawet kilka godzin w wirtualnych poczekalniach, licząc na sfinalizowanie transakcji. Jednak nawet dotarcie do koszyka nie gwarantowało sukcesu, ponieważ wielu kupujących zgłaszało pobranie środków z ich rachunków bankowych bez jednoczesnego otrzymania potwierdzenia zakupu biletów.

Władze Teatru Wielkiego - Opery Narodowej postanowiły odnieść się do trwającego zamieszania wyłącznie poprzez zdawkowe komunikaty zamieszczane na swoich profilach w mediach społecznościowych.

W początkowym stanowisku przedstawiciele instytucji potwierdzili trwające prace naprawcze i zaapelowali do publiczności o zachowanie spokoju w oczekiwaniu na poprawę sytuacji.

„Szanowni Państwo, wiemy, jak wiele emocji wywołały utrudnienia związane z kupnem biletów. Bardzo przepraszamy za tę sytuację oraz związane z nią niedogodności”

Następnego dnia opublikowano kolejne oświadczenie, w którym poinformowano o stopniowym rozsyłaniu biletów do osób, których płatności zostały pomyślnie przetworzone. Zapewniono również, że każdy zgłoszony przypadek będzie skrupulatnie sprawdzany, prosząc jednocześnie o dalszą cierpliwość ze strony zniecierpliwionych klientów.

„Szanowny Państwo, Drodzy Widzowie, w związku z dużą liczbą zgłoszeń informujemy, że bilety do poprawnie zrealizowanych i opłaconych transakcji są wysyłane sukcesywnie. Uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – każdy przypadek jest przez nas weryfikowany, a żaden e-mail nie pozostanie bez odpowiedzi”

Fani Opery Narodowej narzekają na coroczne usterki systemu

Oficjalne przeprosiny i deklaracje zwrotu nienależnie pobranych funduszy w żaden sposób nie uspokoiły nastrojów wśród miłośników sztuki. Na facebookowym profilu Teatru Wielkiego zaroiło się od negatywnych wpisów pozostawionych przez rozczarowanych użytkowników. Największe oburzenie budzi fakt, że władze opery konsekwentnie ignorują awarie z poprzednich sezonów i nie wprowadzają niezbędnych usprawnień, pozwalając na cykliczne powtarzanie się tego samego, irytującego scenariusza.