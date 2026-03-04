Nowe obwodnice miast na Mazowszu. Kiedy i gdzie powstaną? Sprawdzamy stan realizacji inwestycji

Nowe obwodnice w woj. mazowieckim - lista GDDKiA

Jak przekazała redakcji warszawa.eska.pl Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA, celem Dyrekcji jest obecnie budowa 12 nowych obwodnic w woj. mazowieckim. Pierwsza została już oddana do użytkowania przez kierowców, kolejne cztery są w realizacji, jedna - na etapie przetargu, a sześć - w fazie przygotowania dokumentacji projektowej.

- Inwestycje powstają zarówno w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100), Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r., RPBDK), jak i działań związanych z rozbudową istniejącej sieci dróg w zarządzie GDDKiA na Mazowszu - podkreśliła Tarnowska.

Częścią wspomnianego programu rządowego są obwodnice:

Lipska (DK79),

Pułtuska (DK57/61),

Skaryszewa (DK9),

Zwolenia (DK79),

Ciechanowa (DK60),

Łącka (DK60),

Ostrołęki (DK53),

Siedlec (DK63),

Sokołowa Podlaskiego (DK62 i DK63).

W ramach innych projektów powstają natomiast obwodnice Kołbieli (DK50), Łochowa (DK62) oraz Ciepielowa (DK79).

Nowe obwodnice w woj. mazowieckim - na jakim etapie są inwestycje? Kiedy koniec robót?

Jak wspomnieliśmy, pierwsza z realizowanych obwodnic została już oddana kierowcom. Mowa o ponad 6-kilometrowej obwodnicy Lipska, którą otwarto pod koniec sierpnia 2025 r. Co z pozostałymi inwestycjami? Na najbardziej zaawansowanym etapie (69 proc.) jest obecnie blisko 20-kilometrowa obwodnica Pułtuska. Zgodnie z planami GDDKiA roboty powinny dobiec końca latem 2026 r.

Do końca tego roku powinny się natomiast zakończyć prace nad ponad 11-kilometrową obwodnicą Kołbieli, gdzie prace zaawansowane są w 41 proc. Jednocześnie, jak podkreśliła Tarnowska, w przypadku obu tych przedsięwzięć w procedowaniu są roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. - Termin umowny może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły mu one prowadzenie robót - zaznaczyła. W realizacji jest obecnie także ok. 2-kilometrowa obwodnica Ciepielowa. W 2025 r. GDDKiA informowała, że budowa powinna zakończyć się w 2027 r.

Na pozostałe planowane inwestycje kierowcy będą musieli poczekać dłużej. Prace przy 6-kilometrowej obwodnicy Skaryszewa powinny dobiec końca w drugim kwartale 2029 r. Jeśli zaś chodzi o obwodnicę Zwolenia, ta jest na etapie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj - na chwilę obecną trwa weryfikacja ofert. Trasa z jedną jezdnią po jednym pasie ruchu w każdą stronę powinna być gotowa w drugiej połowie 2030 r.

Kolejną planowaną obwodnicą jest blisko 14-kilometrowa obwodnica Ostrołęki. - We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej złożonym w 2021 r., skierowanym do Wójta Gminy Olszewo-Borki, wskazaliśmy preferowany wariant. Przebiega on przez teren gmin Olszewo-Borki i Lelis. [...] W lipcu 2024 r. otrzymaliśmy od Wójta decyzje odmowną, od której się odwołaliśmy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało nam rację, uchylając decyzję odmowną i nakazując Wójtowi ponowne rozpatrzenie sprawy. Wójt wydał decyzję środowiskową, która posiadała wady. Ponownie odwołaliśmy się do SKO, które podzieliło nasze zdanie i uchyliło wadliwe zapisy decyzji. Od 13 sierpnia 2025 r. mamy decyzję ostateczną, ale do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały złożone skargi na decyzję SKO - poinformowała Tarnowska. Jak dodała, projektanci uszczegółowiają obecnie rozwiązania dla wariantu z decyzją, później ruszy przygotowanie materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę. Realizacja prac planowana jest na lata 2028-2031.

Jeśli zaś chodzi o ok. 3-kilometrową obwodnicę Łącka, kończą się już przygotowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Postępowanie na wybór wykonawcy robót w systemie Projektuj i buduj powinno zostać ogłoszone jeszcze w tym roku, a prace potrwają planowo w latach 2028-2030. Na etapie przygotowań do budowy jest również obwodnica Sokołowa Podlaskiego o długości ok. 23 kilometrów. - W 2022 r. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu. W maju 2024 r. zostaliśmy wezwani do złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu będziemy przygotowywać materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt budowlany, którego finałem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę - zaznaczyła Tarnowska, dodając, iż przewidziane lata realizacji to 2032-2035.

GDDKiA przygotowuje obecnie również ok. 8-kilometrową obwodnicę Siedlec. - Odbyło się już posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, gdzie został wskazany wariant rekomendowany. Po wyborze preferowanego wariantu przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych złożymy do właściwego organu wniosek o wydanie DŚU na realizację przedsięwzięcia. Planujemy go złożyć do końca 2026 r. - przekazała przedstawicielka Dyrekcji. Planowo prace nad realizacją inwestycji powinny potrwać w latach 2030-2032.

Kolejną przygotowywaną trasą jest ok. 10-kilometrowa obwodnica Łochowa. Jej przebieg został potwierdzony wydaniem przez burmistrza Łochowa decyzji środowiskowej, jednak później sytuacja się skomplikowała. - Wniesione zostały odwołania i we wrześniu 2024 r. SKO uchyliło tę decyzję, a sprawę skierowało do ponownego rozpatrzenia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko i ponowna procedura wydania DŚU. Po jej uzyskaniu będziemy przygotowywać materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizację planujemy na lata 2030-2032 - zaznaczyła Tarnowska.

Ostatnią z planowanych obwodnic jest ok. 16-kilometrowa obwodnica Ciechanowa, dla której wskazano już wariant rekomendowany. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA wyjdzie z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej. Powinno się to wydarzyć do końca tego roku. Prace w terenie mają ruszyć w 2030 r. i zakończyć się w 2032 r.

