Matka i syn zginęli na torach. Śledczy ujawniają nowe fakty o wypadku

Ruszyło śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na torach w Susku Nowym.

W zderzeniu auta z pociągiem śmierć poniosła matka oraz jej 16-letni syn.

Według wstępnych danych kierująca zignorowała znak STOP. Co jeszcze ustalili śledczy?

Wypadek w Susku Nowym. Hyundai zderzył się z szynobusem relacji

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni wieczór, 21 lutego 2026 roku, w okolicach godziny 18:30. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że siedząca za kierownicą Hyundaia 39-letnia Ewelina P. zignorowała znak STOP, wjeżdżając bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg kursujący na trasie Białystok – Ostrołęka. Siła kolizji była niszczycielska.

Autobus szkolny utknął na przejeździe kolejowym

Niestety, szans na ratunek nie było. Zarówno kierująca kobieta, jak i podróżujący z nią 16-letni Łukasz zginęli na miejscu zdarzenia. W pojeździe szynowym znajdowało się w tym czasie około 20 pasażerów, którzy szczęśliwie nie doznali poważniejszych obrażeń.

Prokuratura w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Eweliny i Łukasza

Reakcja służb była natychmiastowa; na przejeździe błyskawicznie pojawili się ratownicy oraz funkcjonariusze policji. Pod ścisłym nadzorem prokuratora wykonano dokładne oględziny terenu, zabezpieczono materiał dowodowy oraz przesłuchano pierwszych świadków, co ma pomóc w odtworzeniu przebiegu tej tragedii.

„W toku postępowania przesłuchano w charakterze świadków osoby podróżujące szynobusem, członków rodziny ofiar wypadku, powołano biegłego z zakresu patomorfologii. Po przeprowadzonej sekcję zwłok Eweliny P. i Łukasza P. Biegły jako bezpośrednią przyczynę zgonu obu osób wskazał urazy wielonarządowe” – przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Śledczy nie poprzestają na tych czynnościach i zlecają kolejne ekspertyzy. Kluczowym elementem dochodzenia jest analiza nagrań z monitoringu zainstalowanego w kabinie maszynisty, co pozwoli precyzyjnie ustalić wszystkie okoliczności tego fatalnego zdarzenia.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce żegna 16-letniego ucznia

Informacja o śmierci nastolatka wstrząsnęła uczniami oraz kadrą Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, gdzie edukację zdobywał 16-latek. Placówka opublikowała w internecie poruszający wpis pożegnalny, wyrażając ogromny ból po stracie swojego wychowanka.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia Łukasza. Brak słów, by wyrazić żal, jaki odczuwa cała społeczność naszej szkoły. Łukasz na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci jako uśmiechnięty, życzliwy i wartościowy młody człowiek. Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia dla rodziny i bliskich Łukasza oraz Jego Mamy składają dyrekcja, wychowawczyni i koledzy z klasy IIIF, grono pedagogiczne, pracownicy i wszyscy uczniowie”.

W przestrzeni publicznej pojawiają się również opinie na temat samego miejsca zdarzenia. „To już drugi śmiertelny wypadek w tym miejscu. Może powinien być tam szlaban” − zauważyła w sieci jedna z komentujących.