Nowe stacje metra w Warszawie prawie gotowe. Ruszyły prace wykończeniowe

Nowe stacje metra w Warszawie coraz bliżej

Zgodnie z relacją warszawskich urzędników, prace są aktualnie prowadzone równolegle w wielu miejscach - w tunelach, na stacjach, w wentylatorniach. Obejmują elementy torowe, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Jak podkreślili, coraz większy zakres inwestycji jest już na etapie wykończeń i finalnych montaży. Na powierzchni trwa natomiast porządkowanie okolic nowych stacji.

"Na powstającym przystanku Karolin wykonawca pracuje np. w komorach torów odstawczych i rozjazdów czy antresoli pasażerskiej oraz w tzw. strefie biletowej. Na stacji Chrzanów montowane są okładziny akustyczne i betonowe, a także prowadzone są roboty tynkarskie i malarskie. Z kolei na przystanku Lazurowa układane są płyty na peronie i okładziny ścienne. Wykonane zostały z betonu z kruszywem granitowym, których łącznie będzie tam niemal 14,5 tys. m²" - przekazał ratusz.

Jak będą wyglądały nowe stacje, gdy zostaną otwarte dla pasażerów? Na nowoczesnych przystankach dominować mają odcienie szarości i bieli. Ściany zatorowe będą wykonane z paneli kompozytowych, różniących się na poszczególnych przystankach innym wzorem otworów.

Kiedy otwarcie nowych stacji metra na Bemowie?

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji na Bemowie powstają trzy nowe stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, za którymi znajdzie się jeszcze Stacja Techniczno-Postojowa Mory. Prace budowlane mają dobiec końca jeszcze w tym roku. Pasażerowie skorzystają z przystanków po zakończeniu procedury odbiorów. Można się spodziewać, że stanie się to na przełomie 2026 i 2027 r.

Nowe stacje metra w Warszawie coraz bliżej (maj 2026) - zobacz zdjęcia:

