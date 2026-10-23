Nowe wiaty nad wejściami do metra w centrum. Oto, jak będą się prezentować

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-23 9:45

Warszawa przygotowuje się na wizualną rewolucję w centrum miasta. Kultowe, niebieskie wiaty nad wejściami do stacji metra Centrum, pamiętające lata 90., zostaną zastąpione przez nowoczesne, stalowe zadaszenia. Zobacz, jak prezentują się wizualizacje tych zmian, które mają odmienić krajobraz wokół Placu Centralnego. Miasto uzyskało już pozwolenie na budowę czterech nowych konstrukcji.

Z centrum znikną stare wiaty metra

Szykują się spora wizualna zmiana w samym sercu miasta. Nad stacją metra M1 Centrum pojawią się zupełnie nowe wiaty, które zastąpią obecne, charakterystyczne, półkuliste niebieskie modele. 

W marcu 2026 r. miasto uzyskało w tej sprawie pozwolenie na budowę. Wymiana obejmie 4 wiaty znajdujące się od strony Placu Centralnego i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

Jak informuje portal MuratorPlus nowe zadaszenia powstaną z giętej stali nierdzewnej o gładkiej powierzchni. Daszki wsparte będą na kolumnach w kształcie litery „V”. Pojawi się też barierka ochronna, dzięki której nikomu nie będzie groził upadek z wysokości na schody. Nie zabraknie oczywiście logotypu Metra Warszawskiego oraz tablic z nazwą stacji. W porównaniu z poprzednimi zadaszeniami nowe sprawiają wrażenie lżejszych, mniej dominujących nad otoczeniem. 

Ten sam serwis dotarł również do wizualizacji nowych obiektów w przestrzeni miejskiej. Można się z nimi zapoznać w naszej galerii.

Kiedy wymiana wiat?

Prezentowane wizualizacje nie są ostateczne i efekt końcowy może być nieco inny niż ten prezentowany na grafikach - jednak obrazuje on do czego dąży miasto i jakie oczekiwania ma w związku z wymianą wiat pamiętających jeszcze lata 90. 

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszy wymiana. Wiemy jednak, że miasto planuje również przeprowadzić analogiczną podmianę po drugiej stronie stacji - od "patelni". Nie ma pewności, czy podobny los spotka w przyszłości inne niebieskie wiaty metra z lat 90., które znajdują się przy stacjach Świętokrzyska, Politechnika i Pole Mokotowskie.

Choć sama wymiana wiat z lat 90. postrzegana jest zasadniczo jako słuszna koncepcja, wątpliwości budzi sposób jej realizacji przez miasto. Władze stolicy w tak istotnej sprawie wizerunkowej dotyczącej ścisłego centrum Warszawy nie ogłaszają otwartego konkursu dla architektów; podobnie jak w ostatniej radykalnej zmianie planowanego wyglądu nowej siedziby TR Warszawa - również w tej samej lokalizacji. 

Planowane nowe zadaszenia przy stacji metra Centrum w Warszawie
Galeria zdjęć 14
Szok w centrum Warszawy

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