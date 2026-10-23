Nowe wiaty nad wejściami do metra w centrum. Oto, jak będą się prezentować

Z centrum znikną stare wiaty metra

Szykują się spora wizualna zmiana w samym sercu miasta. Nad stacją metra M1 Centrum pojawią się zupełnie nowe wiaty, które zastąpią obecne, charakterystyczne, półkuliste niebieskie modele.

W marcu 2026 r. miasto uzyskało w tej sprawie pozwolenie na budowę. Wymiana obejmie 4 wiaty znajdujące się od strony Placu Centralnego i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Jak informuje portal MuratorPlus nowe zadaszenia powstaną z giętej stali nierdzewnej o gładkiej powierzchni. Daszki wsparte będą na kolumnach w kształcie litery „V”. Pojawi się też barierka ochronna, dzięki której nikomu nie będzie groził upadek z wysokości na schody. Nie zabraknie oczywiście logotypu Metra Warszawskiego oraz tablic z nazwą stacji. W porównaniu z poprzednimi zadaszeniami nowe sprawiają wrażenie lżejszych, mniej dominujących nad otoczeniem.

Ten sam serwis dotarł również do wizualizacji nowych obiektów w przestrzeni miejskiej. Można się z nimi zapoznać w naszej galerii.

Kiedy wymiana wiat?

Prezentowane wizualizacje nie są ostateczne i efekt końcowy może być nieco inny niż ten prezentowany na grafikach - jednak obrazuje on do czego dąży miasto i jakie oczekiwania ma w związku z wymianą wiat pamiętających jeszcze lata 90.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszy wymiana. Wiemy jednak, że miasto planuje również przeprowadzić analogiczną podmianę po drugiej stronie stacji - od "patelni". Nie ma pewności, czy podobny los spotka w przyszłości inne niebieskie wiaty metra z lat 90., które znajdują się przy stacjach Świętokrzyska, Politechnika i Pole Mokotowskie.

Choć sama wymiana wiat z lat 90. postrzegana jest zasadniczo jako słuszna koncepcja, wątpliwości budzi sposób jej realizacji przez miasto. Władze stolicy w tak istotnej sprawie wizerunkowej dotyczącej ścisłego centrum Warszawy nie ogłaszają otwartego konkursu dla architektów; podobnie jak w ostatniej radykalnej zmianie planowanego wyglądu nowej siedziby TR Warszawa - również w tej samej lokalizacji.

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