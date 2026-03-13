Nowość w samym centrum Warszawy. Ratusz zapowiada zieloną inwestycję

Nowa Aleja Centralna w sercu Warszawy - co się zmieni?

W ramach wyczekiwanej przez wielu mieszkańców inwestycji pasaż między "patelnią" przy Metrze Centrum i ulicą Emilii Plater czeka gruntowna przebudowa. Zgodnie z założeniami ratusza prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około cztery miesiące od dnia podpisania umowy. Co dokładnie zmieni się w ramach przedsięwzięcia?

Przede wszystkim niewygodne dla podróżnych z większymi bagażami betonowe płyty w okolicach dworców zostaną zastąpione kamienną, płaską nawierzchnią. Nie zabraknie nowej małej architektury i mebli miejskich, odtworzony zostanie zegar słoneczny na placu w osi wejścia do Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki.

- W ciągu pasażu Iłłakowiczówny dopuszczony zostanie ruch rowerowy na odcinku około 300 metrów. Pozwoli to rowerzystom na przejazd od ulicy Marszałkowskiej do ulicy Emilii Plater - dodali urzędnicy.

Nowa zieleń w Nowym Centrum Warszawy

Tradycyjnie już miasto postawi również na zieleń. W remontowanej przestrzeni pojawią się nowe krzewy, trawy ozdobne, byliny. Nie zabraknie też około 40 drzew. - Dzięki nowym nasadzeniom powierzchnia biologicznie czynna na tym terenie - po rozpłytowaniu - zwiększy się o około 800 metrów kwadratowych. Jednocześnie w przestrzeni Alei Centralnej pojawi się sporo koloru. Starannie dobrane gatunki roślin ożywią teren zdominowany obecnie przez szarość - także dzięki sezonowej zmienności barw nowych roślin - zaznaczył ratusz. W okolicy zaplanowano również cztery pergole obsadzone pnączami.

