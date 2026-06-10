Nowy pawilon dla pingwinów oficjalnie otwarty. Rafał Trzaskowski nawiązuje do głośnej afery

Warszawskie zoo otwiera zmodernizowany wybieg dla pingwinów

Odnowiony obiekt przeznaczony dla 37 pingwinów przylądkowych oficjalnie udostępniono zwiedzającym. Ptaki stopniowo przyzwyczajają się do gruntownie przebudowanej przestrzeni, która ma maksymalnie przypominać ich naturalne środowisko życia. Twórcom zależało przede wszystkim na zagwarantowaniu zwierzętom optymalnego zdrowia oraz pełnego bezpieczeństwa. Przestrzeń wypełniono sztucznymi i prawdziwymi formacjami skalnymi, aby wiernie oddać specyfikę południowoafrykańskich wybrzeży, gdzie ten gatunek występuje w naturze. Dodatkowo goście ogrodu zyskali możliwość oglądania zwierząt pod wodą dzięki specjalnej szybie w basenie. Kompleks uzupełniono o strefy lęgowe, różnorodne plaże oraz osobny sektor przeznaczony na kwarantannę.

Podczas otwarcia głos zabrała Ewelina Degowska. „Zastosowaliśmy zaawansowane technologie. Wieloetapowy sposób filtracji wody w basenie zewnętrznym obejmuje oczyszczanie biologiczne, ozonowanie oraz końcową dezynfekcję UV. Wszystko po to, by pingwiny były bezpieczne i czuły się jak w domu” - powiedziała dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, podkreślając techniczne detale.

Przebudowa całego kompleksu kosztowała 14,7 miliona złotych. Z kolei Fundacja Panda przekazała niemal 400 tysięcy złotych na realizację samego projektu.

Gatunek zamieszkujący nowy obiekt znajduje się na krawędzi wymarcia. W ubiegłym stuleciu liczebność tych ptaków szacowano na blisko milion sztuk. Obecnie sytuacja jest dramatyczna, ponieważ na świecie przetrwało niespełna 10 tysięcy par lęgowych.

Kolejne inwestycje w Warszawskim ZOO

Oddanie do użytku przestrzeni przy ulicy Ratuszowej to dopiero początek szeroko zakrojonych zmian w stołecznym ogrodzie. Władze placówki zaplanowały już kolejne przedsięwzięcia. Wśród nadchodzących projektów znajduje się budowa wybiegu afrykańskiego, Krainy Polarnej oraz nowoczesnego pawilonu dla małp. Oprócz tego przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych i przebudowę Hali Wolnych Lotów.

Włodarz stolicy osobiście wziął udział w uroczystym udostępnieniu obiektu. „Warszawskie ZOO zmienia się - trwają kolejne modernizacje i inwestycje, które przygotowują ogród do jego setnych urodzin w 2028 roku. Chcemy, aby jubileuszowe stulecie było świętem nowoczesnego, przyjaznego zwierzętom i odwiedzającym ogrodu zoologicznego” – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski podczas inauguracji nowej przestrzeni.

Polityk opublikował też materiał wideo w serwisach społecznościowych, gdzie nawiązał do medialnych kontrowersji wokół rzekomego zakupu siana dla zwierząt z zagranicy. Pokazując porcje ryb przeznaczone dla ptaków, z przymrużeniem oka odniósł się do sprawy. „Jakby co śledzie z Bałtyku, z Polski” - skomentował Rafał Trzaskowski na nagraniu, wskazując na przygotowany pokarm dla pingwinów.

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