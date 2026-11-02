Nowy schron w Warszawie powstanie obok Westfield Arkadia. Wiemy, kto z niego skorzysta

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Nowy schron w Warszawie na Żoliborzu. Gdzie dokładnie powstanie?
Stolica wzbogaci się o specjalistyczny schron, który będzie jednocześnie pełnić funkcję ośrodka szkoleniowego dla polityków i wysokich urzędników państwowych. W nowym miejscu przedstawiciele władz mają zdobywać umiejętności niezbędne do zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Inwestycję zaplanowano na warszawskim Żoliborzu. Kompleks zostanie wybudowany pod placem Grunwaldzkim, w odległości zaledwie 600 metrów od centrum handlowego Westfield Arkadia.
Oprócz Centrum Kształcenia Ochrony Ludności projekt zakłada stworzenie edukacyjnej przestrzeni dla najmłodszych o nazwie Bezpieczny dom. Dodatkowo mieszkańcy Żoliborza zyskają w tym miejscu nowy obiekt sportowy.
Akademia Pożarnicza wybuduje schron w Warszawie na miejskiej działce
Za budowę odpowiada Akademia Pożarnicza, która już w połowie września otrzymała na ten cel teren od władz Warszawy.
Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzecznika Akademii Pożarniczej, mł. kpt. Dominika Duralskiego, wynika, że prace przy przylegającej do placu ulicy Matysiakówny dopiero ruszyły i znajdują się obecnie na bardzo wczesnym etapie. „Trwają prace zorientowane na przygotowanie koncepcji architektonicznej budynku. Uczelni zależy, aby budynek ten służył zarówno społeczności akademickiej, jak i mieszkańcom miasta” – wyjaśnił funkcjonariusz.
Dokładny harmonogram prac budowlanych nie został jeszcze ujawniony. Wiadomo jedynie, że całe przedsięwzięcie podzielono na wiele etapów rozpisanych na najbliższe lata.