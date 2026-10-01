Nowy sezon i zupełnie nowe smaki. „Dzień i Noc” w Hali Mirowskiej zaprasza na eklektyczną kartę, autorskie koktajle i klubowy weekend

Nowy sezon, nowe smaki
Wyjście większą grupą często rodzi pytanie: na jaką kuchnię mamy dziś ochotę? W „Dzień i Noc” nie trzeba wybierać jednego kierunku. Nowa karta to zróżnicowana i eklektyczna kompozycja smaków, w której inspiracje z różnych zakątków świata spotykają się w jednym menu.
Co ważne, karta została zaprojektowana z myślą o wspólnym odkrywaniu dań. Podział na „Małe Przyjemności” i „Główne Przyjemności” zachęca do zamawiania kilku talerzy na środek stołu i swobodnego próbowania nawzajem. Co znajdziemy w nowym menu?
- Azjatyckie twisty, m.in. tatar wołowy po azjatycku z dodatkiem awokado, dymki, sezamu i sosu teriyaki czy aromatyczny azjatycki bulion wołowy z pierożkami gyoza.
- Tradycja z nowoczesnym akcentem, czyli domowe cepeliny nadziewane gęsiną i leśnymi grzybami w aksamitnym sosie demi-glace, chrupiący soczewiak z majonezem chilli-mango oraz klasyczny schabowy z Mangalicy smażony na smalcu z kapustą z dodatkiem pigwy.
- Dla miłośników kuchni roślinnej i włoskich smaków podano chrupiącą rzymską pizzę na cienkim cieście (np. z regionalnym serem korycińskim i gruszką) oraz wyrazisty stek z kalafiora pod wegańskim beszamelem z pieczoną marchwią i ziemniakami z ogniska.
Autorskie koktajle na każdą porę dnia i nocy
Wraz z nowym sezonem za barem pojawiła się autorska kolekcja koktajli, z których każdy nawiązuje do innego momentu dnia lub nocy. To kompozycje ciekawe w smaku i podane z niezwykłą dbałością o detale:
- DZIEŃ: lekki i słodki powrót do beztroskich wspomnień – wódka Ostoya, truskawka, syrop z kultowej gumy Mamba i różowa wata cukrowa na kieliszku.
- NOC: zaskakujące połączenie whisky Jameson z syropem popcornowym, musem z marakui i prażoną kukurydzą.
- ZMIERZCH: intrygujący i aksamitny balans whisky Jameson, Jägermeistera Manifest, rokitnika i orzechowych pistacji.
- Cocktail Tree: efektowne rozwiązanie na spotkania w czwórkę – stojak serwujący cztery wybrane koktajle w specjalnej cenie.
Dla osób wybierających opcje bezalkoholowe przygotowano dopracowane mocktaile 0%, na przykład „Czułość” na bazie ceremonialnej matchy, puree z mango i ananasa oraz kokosowej pianki.
Z kolacji na parkiet – strefa klubowa
W „Dzień i Noc” wieczór nie musi kończyć się wraz z deserem. W piątki i soboty przestrzeń płynnie zmienia swój charakter. Od godziny 20:00 tło tworzy muzyka grana na żywo przez DJ-a. O 23:00 światła delikatnie przygasają i otwiera się strefa klubowa z parkietem. To świetne miejsce, by zostać na kolejnego drinka, posłuchać dobrej muzyki i spędzić czas ze znajomymi bez konieczności zmiany lokalu w trakcie nocy.
- Adres: Restauracja DZIEŃ I NOC, Hala Mirowska (Plac Mirowski 1, Warszawa)
- Rezerwacje i szczegóły: www.dzieninoc.com | tel. +48 667 607 605
- Warto wiedzieć: lokal oferuje także codzienne promocje tematyczne, m.in. poniedziałkową pizzę Margherita w cenie 15 zł czy środowe szprycery za 19 zł.
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