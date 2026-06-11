Nowy wieżowiec w centrum Warszawy osiągnął docelową wysokość. Zdjęcia robią wrażenie

Wiecha zawisła nad Skylinerem II

Na budowie Skylinera II przy wolskim rondzie Daszyńskiego zawisła tradycyjna wiecha, symbolizująca osiągnięcie docelowej wysokości konstrukcji budynku.

Druga wieża kompleksu realizowanego przez Karimpol Polska, którego generalnym wykonawcą jest WARBUD SA, osiągnęła wysokość 130 metrów. Obecnie prace nad projektem skoncentrują się wokół elewacji, instalacji technicznych oraz na wykończeniu wnętrz.

- Osiągnięcie docelowej wysokości Skylinera II to jeden z najważniejszych momentów w realizacji każdej inwestycji wysokościowej. To chwila, w której projekt przestaje być planem na papierze, a staje się realnym elementem miejskiej przestrzeni. Dziś Skyliner II wyraźnie wpisuje się już w panoramę Warszawy i współtworzy dynamicznie rozwijające się centrum biznesowe wokół Ronda Daszyńskiego – mówi Wojciech Karczmarczyk, dyrektor projektów w Karimpol Polska.

Inwestor chwali się zawrotnym tempem prac - w niespełna 22 tygodnie wykonano 20 kondygnacji, co oznacza średnio pięć dni roboczych na realizację jednego piętra wieżowca.

Kiedy pierwsi najemcy wprowadzą się do Skylinera II?

Skyliner II powstający przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie to siostrzana wieża 195-metrowego wieżowca Skyliner, który stoi przy rondzie Daszyńskiego od 5 lat. Nowy obiekt zaoferuje około 24 000. mkw. powierzchni do wynajęcia, w tym około 23 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz blisko 1 000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Zakończenie prac budowlanych jest planowane na IV kwartał br., a pierwsi najemcy wprowadzą się już w I kwartale 2027 roku.

Po zachodniej stronie obiektu, w jego górnych partiach powstają czteropoziomowe tarasy. Z kolei kmfort komunikacji zapewni 10 wind. Użytkownicy budynku będą mogli korzystać z pięciopoziomowego parkingu podziemnego z 217 miejscami postojowymi oraz 100 stanowiskami dla rowerów.

Równolegle z postępem budowy trwa proces komercjalizacji inwestycji. Wiadomo już, że do budynku wprowadzą się firmy takie jak m.in. Mindspace, czy Volkswagen Financial Services. Obecnie poziom wynajęcia powierzchni w Skylinerze II wynosi 50 procent.

Zobacz na zdjęciach zawieszenie wiechy na wieżowcu Skyliner II:

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