Najpiękniejsze imię na świecie

Choć jeszcze do niedawna miano najpiękniejszego imienia na świecie nosiła Zofia, to dziś mówi się, że została ona zdetronizowana. Okazuje się bowiem, że w 2025 roku specjaliści z Wielkiej Brytanii podjęli się próby stworzenia rankingu najpiękniejszych imion na świecie. Kreując zestawienie brano pod uwagę m.in. dane z rejestrów urodzeń, popularność określonych propozycji oraz polecene imiona, które królowały na łamach forów parentingowych. W ten oto sposób okazało się, że według Brytyjczyków najpiękniejszym imieniem na świecie jest imię Alicja!

Imię Alicja najpiękniejsze na świecie

Alicja to imię, które ma w sobie niezwykłą klasę i ponadczasowy urok. Jego korzenie sięgają bardzo głęboko, co tylko dodaje mu szlachetności. Wywodzi się z języka starogermańskiego i stanowi skróconą formę imienia Adelajda. W dosłownym tłumaczeniu oznacza więc osobę o szlachetnym obliczu, kogoś o wysokim pochodzeniu lub po prostu kogoś, kto wyróżnia się szlachetnością charakteru. W Polsce zyskało ogromną popularność nie tylko dzięki swojemu melodyjnemu brzmieniu, ale także za sprawą literatury - któż z nas nie kojarzy bowiem ciekawej świata Alicji z Krainy Czarów?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zakazane imiona na świecie

13

254 745 Alicji w Polsce

Imię Alicja w Polsce nosi dziś 254 745 kobiet, więc stosunkowo dużo. W statystykach widać jednak, że imię to traci na popularności, lecz nie bardzo drastycznie. Szczyt zainteresowania był zauważalny np. w 2017 kiedy to nazwano tak aż 6156 dziewczynek. W 2025 roku nazwano tak natomiast już tylko 2788 noworodków.

Alicja na Eurowizji. Polska reprezentantka daje radę na scenie

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 rozpoczął się 12 maja w Wiedniu. Tym razem reprezntowała nas przedstawicielka pokolenia Z - Alicja Szemplińska pochodząca z Ciechanowa. Młoda kobieta skradła serce niemalże każdego piosenką o tytule Pray, w której pokazuje swoje umiejętności wokalne. Jeśli jesteście ciekawi jak wyglądał występ Polki, więcej informacji znajdziecie tutaj: Eurowizja 2026. Tak wyglądał występ Polski. Alicja Szemplińska zachwyciła w półfinale!