Oberwanie chmury i wielkie ulewy. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń

Potężna ulewa w Warszawie i na Podkarpaciu. Był lokalne podtopienia

Od rana w przeważającej części Polski pada deszcz. Opady pojawiły się również w nocy, co z jednej strony jest potrzebne, ale z drugiej mogło doprowadzić do lokalnych podtopień. Czekamy na komunikaty straży pożarnej po ulewach, jednak wiadomo już o trudnej sytuacji w rejonie Dukli na Podkarpaciu. Nad ranem Sieć Obserwatorów Burz alarmowała o przemieszczających się na północny wschód burzach i punktowych zalaniach w południowo-wschodniej Polsce: "Przez południowo - wschodnią Polskę przechodzą kolejne burze z intensywnymi odpadami deszczu. Docierają do nas informacje o punktowych zalaniach. Strefa ta przemieszcza się na północny - wschód". Minionej nocy również w Warszawie doszło do oberwania chmury. Choć rano opady nieco straciły na sile, wciąż są obecne, a prognozy zwiastują, że taka pogoda utrzyma się przez kilka nadchodzących dni.

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Ulewny deszcz i burze w centrum kraju. Prognoza IMGW na najbliższe dni

Zgodnie z wczorajszymi przewidywaniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czwartkowe opady dadzą się we znaki głównie w centralnej Polsce. Intensywny deszcz zapowiadano dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, natomiast silne ulewy z burzami spodziewane były w lubelskim, łódzkim, mazowieckim oraz podlaskim. W sobotę wyładowania atmosferyczne mogą pojawić się na Pomorzu i Warmii i Mazurach. Według prognoz synoptycznych do wtorku 16 czerwca włącznie w całym kraju utrzyma się deszczowa i pochmurna aura, a na słońce będziemy musieli jeszcze poczekać.

⚡⚡⛈️Przez południowo - wschodnią Polskę przechodzą kolejne burze z intensywnymi odpadami deszczu. Docierają do nas informacje o punktowych zalaniach. Strefa ta przemieszcza się na północny - wschód. @MeteoprognozaPL @meteo_expert @NaGraHo#obserwatorzyburz #burza #pogoda… pic.twitter.com/ZQIChINBwA— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 11, 2026

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. To drugie największe miasto w województwie. Trafisz? Pytanie 1 z 10 Na początek województwo mazowieckie. Które miasto znajduje się za Warszawą? Płock Siedlce Radom Następne pytanie