Oberwanie chmury i wielkie ulewy. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-11 6:28

Deszcz pada teraz w niemal całym kraju, a miniona noc przyniosła wyjątkowo intensywne opady m.in. na Podkarpaciu i w Warszawie. Czekamy na pierwsze informacje dotyczące ewentualnych podtopień i zalań. Tymczasem prognozy synoptyków są jednoznaczne - mokra aura zostanie z nami jeszcze przez kilka dni.

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Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Widoczne są liczne krople wody o różnych rozmiarach na przezroczystej powierzchni, zasłaniające widok na pochmurny dzień. W tle rozciąga się miejski krajobraz z długą ulicą, po której widać pojazdy z włączonymi światłami w oddali. Po obu stronach ulicy rosną nagie drzewa, a wzdłuż niej znajdują się budynki o ciemnych fasadach, z oświetleniem ulicznym po lewej stronie kadru. Całość utrzymana jest w szaro-czarnej tonacji, sugerując deszczową pogodę.

Potężna ulewa w Warszawie i na Podkarpaciu. Był lokalne podtopienia

Od rana w przeważającej części Polski pada deszcz. Opady pojawiły się również w nocy, co z jednej strony jest potrzebne, ale z drugiej mogło doprowadzić do lokalnych podtopień. Czekamy na komunikaty straży pożarnej po ulewach, jednak wiadomo już o trudnej sytuacji w rejonie Dukli na Podkarpaciu. Nad ranem Sieć Obserwatorów Burz alarmowała o przemieszczających się na północny wschód burzach i punktowych zalaniach w południowo-wschodniej Polsce: "Przez południowo - wschodnią Polskę przechodzą kolejne burze z intensywnymi odpadami deszczu. Docierają do nas informacje o punktowych zalaniach. Strefa ta przemieszcza się na północny - wschód". Minionej nocy również w Warszawie doszło do oberwania chmury. Choć rano opady nieco straciły na sile, wciąż są obecne, a prognozy zwiastują, że taka pogoda utrzyma się przez kilka nadchodzących dni.

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Ulewny deszcz i burze w centrum kraju. Prognoza IMGW na najbliższe dni

Zgodnie z wczorajszymi przewidywaniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czwartkowe opady dadzą się we znaki głównie w centralnej Polsce. Intensywny deszcz zapowiadano dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, natomiast silne ulewy z burzami spodziewane były w lubelskim, łódzkim, mazowieckim oraz podlaskim. W sobotę wyładowania atmosferyczne mogą pojawić się na Pomorzu i Warmii i Mazurach. Według prognoz synoptycznych do wtorku 16 czerwca włącznie w całym kraju utrzyma się deszczowa i pochmurna aura, a na słońce będziemy musieli jeszcze poczekać.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. To drugie największe miasto w województwie. Trafisz?
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