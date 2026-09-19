Od Królewskiego i pierwszej Coca-Coli po restaurację Lewandowskiego. Niewiarygodna historia Browarów Warszawskich

Smak Królewskiego i Coca-Coli, czyli Browary Warszawskie w PRL-u

Po II wojnie światowej zapadła decyzja o odbudowie popularnego browaru działającego od 1846 roku przy ul. Krochmalnej 59 w Warszawie. Siedziba przedsiębiorstwa "Haberbusch i Schiele" bardzo ucierpiała w czasie powstania warszawskiego - zniszczenia szacowano na 70%. Mimo to w kilka lat po wojnie w miejscu dawnego browaru powstał nowy obiekt przemysłowy, znacjonalizowany i znany jako Browary Warszawskie.

W lipcu 1954 roku w zakładzie przy ulicy Grzybowskiej na Woli wznowiono produkcję. W 1968 zakład wraz z browarami w Ciechanowie, Ciechomicach i Wyszkowie utworzył przedsiębiorstwo pod nazwą "Warszawskie Zakłady Piwowarskie" z siedzibą w Warszawie.

W latach 70. specjałem zakładu było popularne piwo "Królewskie“ współcześnie znane przede wszystkim jako sponsor klubu piłkarskiego Legia Warszawa.

Niezwykle ważny był też dzień 19 lipca 1972 roku, kiedy to z linii produkcyjnej w warszawskim browarze zjechały pierwsze w Polsce butelki licencyjnie produkowanej Coca-Coli. Tego samego dnia po butelki z amerykańskim napojem ustawiły się prawdziwe kolejki - sprzedano aż 5 760 butelek. Warszawę ogarnął prawdziwy szał Coli.

Smutny czas upadku

Konsekwencje transformacji ustrojowej były dla Browarów Warszawskich - jak dla wielu innych zakładów przemysłowych w całym kraju - bardzo bolesne. Nie pomogło nawet przejęcie interesu przez zagranicznego inwestora - austriacką firmę 2001 roku. Problemy z produkcją w ścisłym centrum miasta, a także spadająca sprzedaż przyczyniły się do likwidacji zakładu, co stało się faktem w 2004 roku.

Produkcję najpopularniejszych piw przeniesiono do innych zakładów i od tego czasu teren Browarów Warszawskich straszył pustkami. Popadającym w ruinę i stopniowo rozbieranym kompleksem w 2014 roku zainteresował się jednak deweloper, który postanowił podjąć się podarowania obiektowi nowego życia.

Nowe życie Browarów Warszawskich

Tak oto w 2014 roku nieruchomość została zakupiona przez spółkę Echo Investment, która wkrótce rozpoczęła budowę wielofunkcyjnego kompleksu Browary Warszawskie. Przestrzeń miała nawiązywać do przeszłości tego miejsca, oferując jednocześnie miejsca na mieszkania, biura oraz gastronomię i usługi.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i wpisał się w szereg podobnych procesów rewitalizacyjnych realizowanych w mieście (vide: Hala Koszyki, Elektrownia Powiśle, Fabryka Norblina, czy Centrum Praskie Koneser). W efekcie od 2021 roku Warszawiacy dostali do dyspozycji stylowe, tętniące życiem centrum, na terenie którego można podziwiać zrewitalizowane zabudowania dawnego browaru – zabytkową Warzelnię, Laboratorium, Willę Fabrykanta, czy 170-letnie piwnice Leżakowni.

Rewitalizacja zyskała liczne nagrody (MAPIC Awards 2022 dla najlepszej miejskiej rewitalizacji, czy GRAND PRIX oraz tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w ramach konkursu Nagroda Roku SARP 2021), a goście kompleksu pokochali kultowe już - zmieniające się w rytm street artu - schody, prowadzące do placu przy Leżakowni.

Miłośnicy smaku znajdą tu dla siebie kuchnie z całego świata, w tym NINE's Restaurant & Sports Bar stworzoną m.in. przez piłkarza Roberta Lewandowskiego.

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