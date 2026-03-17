Od piątku utrudnienia na Kabatach. Szykują się poważne zmiany dla kierowców i pasażerów

Zmiany w kursowaniu autobusów na Ursynowie

Pierwszy etap robót obejmuje organizację placu budowy, niezbędnego do realizacji całego przedsięwzięcia. Wykonawca postawi ogrodzenie wokół pętli i zlikwiduje dotychczasową zatokę autobusową w alei Komisji Edukacji Narodowej. Taka sytuacja wymusza zauważalną reorganizację sieci transportu miejskiego w tej części stołecznego Ursynowa.

Z 20 na 21 marca zacznie obowiązywać premierowa faza tymczasowej organizacji ruchu, która dotknie przede wszystkim pasażerów autobusów. Dla podróżnych korzystających z linii 710 oraz 742 przystankiem końcowym stanie się punkt Metro Kabaty 02 zlokalizowany w al. KEN, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową. Natomiast osoby chcące pojechać w stronę Targowiska (710) lub Rynku (742) będą musiały wsiadać na przystanku Metro Kabaty 03 przy ulicy Wąwozowej.

Aleja KEN z ruchem wahadłowym po Wielkanocy

Kolejne utrudnienia uderzą w zmotoryzowanych mieszkańców stolicy. Tuż po świętach wielkanocnych, dokładnie 7 kwietnia, drogowcy wdrożą drugą część planu. Z ruchu wyłączony zostanie jeden pas w al. KEN prowadzący do centrum. Na odcinku między ulicami Wąwozową a Jerzego Iwanowa-Szajnowicza wprowadzony będzie ruch wahadłowy, a przejazdem na jedynym wolnym pasie pokieruje sygnalizacja świetlna.

Przed startem właściwych prac konstrukcyjnych ekipy budowlane zabezpieczą teren. Przebudowa dotyczy komory torów odstawczych za stacją, dlatego pasażerowie oczekujący na peronach nie zobaczą postępów robót. Harmonogram zakłada stworzenie obudowy wykopu, a następnie demontaż fragmentów stropu, ścian oraz płyt torowej i dennej. W ich miejsce powstanie szersza płyta denna, nowe ściany komory rozjazdów i zaktualizowana nawierzchnia torowa wyposażona w rozjazd.

Znaczenie przebudowy dla planowanej linii M3

Kiedy modernizacja dobiegnie końca, składy zyskają możliwość zawracania bezpośrednio za stacją pasażerską Kabaty. Równocześnie kolejne pociągi będą płynnie włączane do ruchu z pobliskiej Stacji Techniczno-Postojowej. Taka optymalizacja zlikwiduje problem przedłużających się postojów na sąsiednich przystankach i zauważalnie poprawi przepustowość na całej trasie.

Wykonywane obecnie prace mają również kluczowe znaczenie w szerszej perspektywie rozbudowy transportu podziemnego. W momencie otwarcia planowanej trzeciej linii (M3), nowe tory pozwolą na swobodne wypuszczanie składów ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty bezpośrednio przez infrastrukturę pierwszej linii.