Od poniedziałku drogowcy całkowicie zamkną ważne chodniki w dwóch warszawskich dzielnicach

Utrudnienia i etapy prac na Okopowej oraz Dickensa
Prace na Woli obejmą chodnik przy ulicy Okopowej, po wschodniej stronie torowiska tramwajowego w kierunku Ronda Kercelak, na odcinku od ulicy Leszno do przystanku „Dzielna 02”. Ze względu na zakres zadań roboty zostały podzielone na trzy odrębne etapy:
- pierwszy odcinek od ulicy Leszno do ulicy Żytniej,
- drugi odcinek od ulicy Żytniej do ulicy Kaczej,
- trzeci odcinek od ulicy Kaczej do przystanku „Dzielna 02”.
Podczas trwania prac remontowane chodniki będą całkowicie wyłączone z ruchu pieszego. Piesi będą mogli korzystać z sąsiednich ciągów, a dojście do przejść dla pieszych zostanie w pełni zagwarantowane. Utrudnienia przy ulicy Okopowej potrwają około 4 do 5 tygodni.
Krótsze utrudnienia czekają mieszkańców Ochoty. Naprawa chodnika przy ulicy Dickensa na odcinku od ulicy Grójeckiej do Skarżyńskiego, w pobliżu budynku przy ulicy Dickensa 16, potrwa od 2 do 3 tygodni. ZDM planuje, że wszystkie prace na obu ulicach zakończą się jeszcze przed końcem roku.
Prace na trasach rowerowych i inwestycje z budżetu obywatelskiego
Równolegle prowadzone są roboty z myślą o rowerzystach. Nowa nawierzchnia układana jest na drodze dla rowerów po wschodniej stronie Wybrzeża Gdyńskiego, na odcinku pomiędzy stacją paliw a ulicą Gwiaździstą.
Drogowcy rozpoczęli także naprawę nawierzchni ciągu dla pieszych i rowerzystów po północnej stronie Doliny Służewieckiej, od ulicy Nowoursynowskiej do przecięcia z Potokiem Służewieckim w rejonie Alei Wilanowskiej. Ten konkretny remont to efekt bezpośredniego wniosku mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Pozostałe zapowiadane inwestycje czekają obecnie na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, a start prac przewidziano na początek listopada.
Odnawianie infrastruktury w całej Warszawie
Prowadzone naprawy stanowią kontynuację szerokich działań na rzecz poprawy infrastruktury pieszej i rowerowej w stolicy. W tym roku odnowiono już chodniki między innymi wzdłuż ulicy Sobieskiego, a także przy ulicach Gandhi, Mołdawskiej i Spalinowej. Z kolei cykliści zyskali wyremontowane trasy na Trasie Siekierkowskiej, ulicach Rzymowskiego i Fieldorfa oraz całkowicie nowy odcinek wzdłuż ulicy Marszałkowskiej.