Od poniedziałku drogowcy całkowicie zamkną ważne chodniki w dwóch warszawskich dzielnicach

Redakcja ESKA.pl
2026-10-23 14:03

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozpoczyna kolejne prace remontowe z myślą o pieszych i rowerzystach. Już w poniedziałek, 26 października o godzinie 7:00, wystartują remonty chodników w dwóch stołecznych dzielnicach, na Woli oraz Ochocie. Nową nawierzchnię zyskają ciągi piesze przy ulicach Okopowej i Dickensa. Szacowany koszt obu tych inwestycji opiewa na kwotę blisko 763 tysięcy złotych.

Nowe chodniki na Woli i Ochocie - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Utrudnienia i etapy prac na Okopowej oraz Dickensa

Prace na Woli obejmą chodnik przy ulicy Okopowej, po wschodniej stronie torowiska tramwajowego w kierunku Ronda Kercelak, na odcinku od ulicy Leszno do przystanku „Dzielna 02”. Ze względu na zakres zadań roboty zostały podzielone na trzy odrębne etapy:

  • pierwszy odcinek od ulicy Leszno do ulicy Żytniej,
  • drugi odcinek od ulicy Żytniej do ulicy Kaczej,
  • trzeci odcinek od ulicy Kaczej do przystanku „Dzielna 02”.

Podczas trwania prac remontowane chodniki będą całkowicie wyłączone z ruchu pieszego. Piesi będą mogli korzystać z sąsiednich ciągów, a dojście do przejść dla pieszych zostanie w pełni zagwarantowane. Utrudnienia przy ulicy Okopowej potrwają około 4 do 5 tygodni.

Krótsze utrudnienia czekają mieszkańców Ochoty. Naprawa chodnika przy ulicy Dickensa na odcinku od ulicy Grójeckiej do Skarżyńskiego, w pobliżu budynku przy ulicy Dickensa 16, potrwa od 2 do 3 tygodni. ZDM planuje, że wszystkie prace na obu ulicach zakończą się jeszcze przed końcem roku.

Prace na trasach rowerowych i inwestycje z budżetu obywatelskiego

Równolegle prowadzone są roboty z myślą o rowerzystach. Nowa nawierzchnia układana jest na drodze dla rowerów po wschodniej stronie Wybrzeża Gdyńskiego, na odcinku pomiędzy stacją paliw a ulicą Gwiaździstą.

Drogowcy rozpoczęli także naprawę nawierzchni ciągu dla pieszych i rowerzystów po północnej stronie Doliny Służewieckiej, od ulicy Nowoursynowskiej do przecięcia z Potokiem Służewieckim w rejonie Alei Wilanowskiej. Ten konkretny remont to efekt bezpośredniego wniosku mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Pozostałe zapowiadane inwestycje czekają obecnie na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, a start prac przewidziano na początek listopada.

Odnawianie infrastruktury w całej Warszawie

Prowadzone naprawy stanowią kontynuację szerokich działań na rzecz poprawy infrastruktury pieszej i rowerowej w stolicy. W tym roku odnowiono już chodniki między innymi wzdłuż ulicy Sobieskiego, a także przy ulicach Gandhi, Mołdawskiej i Spalinowej. Z kolei cykliści zyskali wyremontowane trasy na Trasie Siekierkowskiej, ulicach Rzymowskiego i Fieldorfa oraz całkowicie nowy odcinek wzdłuż ulicy Marszałkowskiej.

Nowe chodniki na Woli i Ochocie - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Nowe chodniki na Woli i Ochocie - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Nowe chodniki na Woli i Ochocie - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Nowe chodniki na Woli i Ochocie - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
 

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