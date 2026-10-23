Od poniedziałku drogowcy całkowicie zamkną ważne chodniki w dwóch warszawskich dzielnicach

Utrudnienia i etapy prac na Okopowej oraz Dickensa

Prace na Woli obejmą chodnik przy ulicy Okopowej, po wschodniej stronie torowiska tramwajowego w kierunku Ronda Kercelak, na odcinku od ulicy Leszno do przystanku „Dzielna 02”. Ze względu na zakres zadań roboty zostały podzielone na trzy odrębne etapy:

pierwszy odcinek od ulicy Leszno do ulicy Żytniej,

drugi odcinek od ulicy Żytniej do ulicy Kaczej,

trzeci odcinek od ulicy Kaczej do przystanku „Dzielna 02”.

Podczas trwania prac remontowane chodniki będą całkowicie wyłączone z ruchu pieszego. Piesi będą mogli korzystać z sąsiednich ciągów, a dojście do przejść dla pieszych zostanie w pełni zagwarantowane. Utrudnienia przy ulicy Okopowej potrwają około 4 do 5 tygodni.

Krótsze utrudnienia czekają mieszkańców Ochoty. Naprawa chodnika przy ulicy Dickensa na odcinku od ulicy Grójeckiej do Skarżyńskiego, w pobliżu budynku przy ulicy Dickensa 16, potrwa od 2 do 3 tygodni. ZDM planuje, że wszystkie prace na obu ulicach zakończą się jeszcze przed końcem roku.

Prace na trasach rowerowych i inwestycje z budżetu obywatelskiego

Równolegle prowadzone są roboty z myślą o rowerzystach. Nowa nawierzchnia układana jest na drodze dla rowerów po wschodniej stronie Wybrzeża Gdyńskiego, na odcinku pomiędzy stacją paliw a ulicą Gwiaździstą.

Drogowcy rozpoczęli także naprawę nawierzchni ciągu dla pieszych i rowerzystów po północnej stronie Doliny Służewieckiej, od ulicy Nowoursynowskiej do przecięcia z Potokiem Służewieckim w rejonie Alei Wilanowskiej. Ten konkretny remont to efekt bezpośredniego wniosku mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Pozostałe zapowiadane inwestycje czekają obecnie na zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, a start prac przewidziano na początek listopada.

Odnawianie infrastruktury w całej Warszawie

Prowadzone naprawy stanowią kontynuację szerokich działań na rzecz poprawy infrastruktury pieszej i rowerowej w stolicy. W tym roku odnowiono już chodniki między innymi wzdłuż ulicy Sobieskiego, a także przy ulicach Gandhi, Mołdawskiej i Spalinowej. Z kolei cykliści zyskali wyremontowane trasy na Trasie Siekierkowskiej, ulicach Rzymowskiego i Fieldorfa oraz całkowicie nowy odcinek wzdłuż ulicy Marszałkowskiej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe