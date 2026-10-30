Od wtorku drogowcy zamkną ważne skrzyżowanie na Mokotowie

Kolejny etap prac na Madalińskiego. Zamkną ważne skrzyżowanie

Kompleksowa modernizacja ulicy Madalińskiego na odcinku od Alei Niepodległości do Puławskiej wkracza w kolejną fazę. Prace na pierwszym fragmencie trwają już od dwóch tygodni, a we wtorek, 3 listopada, o godzinie 7:00 drogowcy rozszerzą front robót. Zmiany mocno odczują kierowcy próbujący przejechać przez tę część Śródmieścia i Mokotowa.

Nowy etap prac wiąże się z wprowadzeniem konkretnych ograniczeń dla ruchu kołowego i pieszego:

Zamknięcie drogi i skrzyżowania: ulica Madalińskiego zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ulicą Kazimierzowską (zamknięte będzie również samo skrzyżowanie) aż do pierwszego wjazdu do Szpitala im. Świętej Rodziny przy aptece.

ulica Madalińskiego zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ulicą Kazimierzowską (zamknięte będzie również samo skrzyżowanie) aż do pierwszego wjazdu do Szpitala im. Świętej Rodziny przy aptece. Dojazd do szpitala: wjazd do placówki medycznej pozostanie otwarty dla pacjentów i służb.

wjazd do placówki medycznej pozostanie otwarty dla pacjentów i służb. Dojazd do posesji: do okolicznych budynków oraz do ulicy Wiśniowej będzie można dojechać wyłącznie od strony ulicy Sandomierskiej.

do okolicznych budynków oraz do ulicy Wiśniowej będzie można dojechać wyłącznie od strony ulicy Sandomierskiej. Zakaz parkowania pod rygorem odholowania: na całym remontowanym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się, który obejmuje także wyznaczone wcześniej miejsca parkingowe. Auta pozostawione na trasie będą wywożone na parking odholowań na koszt właściciela.

na całym remontowanym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się, który obejmuje także wyznaczone wcześniej miejsca parkingowe. Auta pozostawione na trasie będą wywożone na parking odholowań na koszt właściciela. Udogodnienia dla pieszych: przejście przez jezdnię przy ulicy Kazimierzowskiej pozostanie otwarte. Z kolei w rejonie ulicy Wiśniowej piesi będą kierowani na przemian raz na jedną, raz na drugą stronę skrzyżowania.

Objazdy i komunikacja miejska. Jak ominąć zamknięty odcinek?

Droga jest już niedostępna dla ruchu na odcinku od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej, a nowe zamknięcia dodatkowo wydłużą czas przejazdu przez tę część miasta. Aby sprawne ominięcie utrudnień było możliwe, drogowcy wyznaczyli trasy alternatywne oraz zmienili organizację ruchu na okolicznych uliczkach osiedlowych.