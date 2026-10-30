Od wtorku drogowcy zamkną ważne skrzyżowanie na Mokotowie

Kolejny etap prac na Madalińskiego. Zamkną ważne skrzyżowanie
Kompleksowa modernizacja ulicy Madalińskiego na odcinku od Alei Niepodległości do Puławskiej wkracza w kolejną fazę. Prace na pierwszym fragmencie trwają już od dwóch tygodni, a we wtorek, 3 listopada, o godzinie 7:00 drogowcy rozszerzą front robót. Zmiany mocno odczują kierowcy próbujący przejechać przez tę część Śródmieścia i Mokotowa.
Nowy etap prac wiąże się z wprowadzeniem konkretnych ograniczeń dla ruchu kołowego i pieszego:
- Zamknięcie drogi i skrzyżowania: ulica Madalińskiego zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ulicą Kazimierzowską (zamknięte będzie również samo skrzyżowanie) aż do pierwszego wjazdu do Szpitala im. Świętej Rodziny przy aptece.
- Dojazd do szpitala: wjazd do placówki medycznej pozostanie otwarty dla pacjentów i służb.
- Dojazd do posesji: do okolicznych budynków oraz do ulicy Wiśniowej będzie można dojechać wyłącznie od strony ulicy Sandomierskiej.
- Zakaz parkowania pod rygorem odholowania: na całym remontowanym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się, który obejmuje także wyznaczone wcześniej miejsca parkingowe. Auta pozostawione na trasie będą wywożone na parking odholowań na koszt właściciela.
- Udogodnienia dla pieszych: przejście przez jezdnię przy ulicy Kazimierzowskiej pozostanie otwarte. Z kolei w rejonie ulicy Wiśniowej piesi będą kierowani na przemian raz na jedną, raz na drugą stronę skrzyżowania.
Objazdy i komunikacja miejska. Jak ominąć zamknięty odcinek?
Droga jest już niedostępna dla ruchu na odcinku od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej, a nowe zamknięcia dodatkowo wydłużą czas przejazdu przez tę część miasta. Aby sprawne ominięcie utrudnień było możliwe, drogowcy wyznaczyli trasy alternatywne oraz zmienili organizację ruchu na okolicznych uliczkach osiedlowych.
- Główne trasy objazdowe: kierowcy mogą ominąć zamknięty fragment przejeżdżając Aleją Niepodległości i ulicą Rakowiecką lub kierując się ulicą Odyńca do Puławskiej.
- Dwukierunkowy ruch na osiedlu: aby ułatwić dojazd do budynków mieszkalnych, ruch w obu kierunkach wprowadzono na ulicach Króżańskiej, Kwiatowej, Lewickiej, Falęckiej oraz Ligockiej.
- Komunikacja miejska: autobusy linii 138 nadal kursują trasą objazdową i omijają rejon prac, jadąc Aleją Niepodległości oraz ulicą Batorego.