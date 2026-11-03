Odcinkowy pomiar prędkości i nowe fotoradary w Warszawie. Drogowcy wytypowali kluczowe miejsca

Odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego i w tunelu Wisłostrady

Najważniejszą zmianą na stołecznych arteriach będzie wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. System ten wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu między dwoma punktami, co skutecznie zapobiega gwałtownemu hamowaniu tuż przed samym fotoradarem. Nowe rozwiązanie pojawi się na Moście Poniatowskiego oraz w obu nawach tunelu Wisłostrady.

Na Moście Poniatowskiego nowa technologia zastąpi dotychczasowe fotoradary. Co istotne, system zostanie zaprojektowany tak, aby kontrolować również wjazdy i zjazdy z mostu, eliminując luki w pomiarach. Z kolei w tunelu Wisłostrady ograniczenie wynosi 50 km/h, jednak dotychczasowe pomiary wykazały, że rekordzista pędził tam aż 174 km/h. Po uruchomieniu odcinkowego pomiaru fotoradar stojący przy ulicy Karowej przestanie być tam potrzebny i trafi w nową lokalizację.

Gdzie staną nowe fotoradary w Warszawie?

Dotychczasowe fotoradary z Mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady otrzymają drugie życie i trafią do sześciu nowych punktów w stolicy. ZDM wytypował je na podstawie wnikliwych analiz bezpieczeństwa oraz natężenia ruchu. Urządzenia staną w następujących miejscach:

Al. Wilanowska na wysokości numeru 194

na wysokości numeru 194 Al. „Solidarności” przy ulicy Szwedzkiej

przy ulicy Szwedzkiej Al. Niepodległości przy ulicy Woronicza

przy ulicy Woronicza Ulica Wóycickiego przy ulicy Pasterskiej

przy ulicy Pasterskiej Most Gdański przy wschodnim przyczółku

przy wschodnim przyczółku Al. Armii Ludowej przy przystanku autobusowym „Rozbrat”

Statystyki i analizy nie pozostawiają złudzeń

Lokalizacje nowych fotoradarów zostały uzgodnione z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, który odpowiada za ich późniejszą obsługę. Z danych zebranych przez drogowców wynika, że na Alei „Solidarności” kierowcy potrafili rozwijać prędkość sięgającą aż 156 km/h, czyli ponad dwa i pół raza więcej niż pozwalają przepisy. Na Moście Gdańskim odnotowano z kolei prędkości dochodzące do 135 km/h.

Równie niebezpiecznie jest na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Woronicza. W ciągu zaledwie trzech lat doszło tam do wypadków, w których sześć osób zostało rannych, a jedna zginęła. Zanim to skrzyżowanie przejdzie planowaną przebudowę, bezpieczeństwa dopilnuje tam fotoradar. Z kolei montaż urządzenia na ulicy Wóycickiego to bezpośrednia odpowiedź na wnioski mieszkańców oraz radnych dzielnicowych, którzy zabiegali o ochronę pieszych i rowerzystów.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe